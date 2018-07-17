Линдси Лохан мечтает усыновить «маленьких сирийских беженцев»

Американская актриса и модель Линдси Лохан шокировала публику своей мечтой, передают «Невские новости».

Линдси Лохан призналась, что в будущем мечтает усыновить нескольких детей. Кроме того, Линдси призналась, что с удовольствием бы подарила дом кому-то из пострадавших в Сирии детей.

"Хочу усыновить кого-то из маленьких сирийских беженцев", — сказала Линдси.

К такому выводу американка пришла после того, как побывала в лагере беженцев в Европе. Туда актриса приезжала в рамках благотворительной акции.

Сделав заявление подобного рода, Линдси столкнулась с критикой из-за отсутствия у нее мужа. Актриса, однако, не растерялась и заявила, что для усыновления и последующего воспитания детей выходить замуж ей не потребуется, ведь лично ей намного комфортнее без отношений

Лохан отметила также, что в лагере сейчас находится большое количество малолетних детей, чьи родители погибли в Сирии от бомбежек или пропали без вести.