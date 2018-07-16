В Самаре росгвардейцы спасли 11-летнего ребенка, потерявшего сознание от кровопотери 

Мальчик серьезно поранил ногу во время игры на улице. На помощь ему пришли оказавшиеся неподалеку стражи порядка. «Росгвардейцы увидели, что во время прогулки ребенок попал в беду, и оперативно оказали ему первую помощь. Фактически они спасли его», — позже рассказала мама пострадавшего мальчика. Детвора резвилась на улице Стара-Загора. Однако подвижная игра прервалась внезапно: один из ребят серьезно поранил ногу о край плитки, которой был выложен фонтан. Через мгновение у мальчика началось кровотечение такой силы, что он потерял сознание. К счастью, поблизости находились омоновцы. Трое мужчин возвращались со служебного задания. Бойцы отреагировали четко и слажено. Об инциденте они сообщили в скорую помощь и родителям ребенка. Пока не было медиков, росгвардейцы успели привести мальчика в чувства, остановить кровь, промыть рану и наложить на нее повязку. Сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей. Ясно одно: его жизни ничего не угрожает. Родители ребенка уверены, что во многом это заслуга сотрудников ОМОНа, вовремя оказавших мальчику первую помощь.
Фото: Управление Росгвардии по Самарской области