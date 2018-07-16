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В Самаре росгвардейцы спасли 11-летнего ребенка, потерявшего сознание от кровопотери
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В Самаре росгвардейцы спасли 11-летнего ребенка, потерявшего сознание от кровопотери 

ТРК Губерния 55 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Мальчик серьезно поранил ногу во время игры на улице. На помощь ему пришли оказавшиеся неподалеку стражи порядка. «Росгвардейцы увидели, что во время прогулки ребенок попал в беду, и оперативно оказали ему первую помощь. Фактически они спасли его», — позже рассказала мама пострадавшего мальчика. Детвора резвилась на улице Стара-Загора. Однако подвижная игра прервалась внезапно: один из ребят серьезно поранил ногу о край плитки, которой был выложен фонтан. Через мгновение у мальчика началось кровотечение такой силы, что он потерял сознание. К счастью, поблизости находились омоновцы. Трое мужчин возвращались со служебного задания. Бойцы отреагировали четко и слажено. Об инциденте они сообщили в скорую помощь и родителям ребенка. Пока не было медиков, росгвардейцы успели привести мальчика в чувства, остановить кровь, промыть рану и наложить на нее повязку. Сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей. Ясно одно: его жизни ничего не угрожает. Родители ребенка уверены, что во многом это заслуга сотрудников ОМОНа, вовремя оказавших мальчику первую помощь.
Фото: Управление Росгвардии по Самарской области
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