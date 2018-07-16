51-летняя Ксения Стриж впервые стала мамой

Одна из самых известных радиоведущих страны Ксения Стриж уже давно говорила о планах взять ребенка из детского дома. Теперь в ее семье появился 15-летний Никита из Челябинска.

Стриж рассказала, что совсем недавно привезла Никитку из детского дома. «Ему 15 лет будет через два дня. Он у меня уже гостил в зимние каникулы», — раскрыла подробности ведущая.

Кроме того, знаменитость сообщила, что у мальчика есть родители, просто их лишили родительских прав. «Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей насыщенной жизни», — считает Ксения. По словам Стриж, после нескольких лет в детском доме Никита собирается поступать в цирковое училище, передает телеканал «МИР 24».

Андрей Макаревич , с которым Ксения прожила вместе четыре года, прокомментировал решение бывшей избранницы. «Если она приняла такое решение, значит это решение взвешенное наверняка. Это большая ответственность, но я надеюсь, что у них все получится», — убежден исполнитель.

Стоит отметить, что Ксения уже выложила несколько фотографий семейного отдыха с Никитой в Instagram. На опубликованных снимках и видео ведущая отмечает с сыном День семьи, любви и верности, а также рассказывает о планах посетить зоопарк.

Напомним, что несколько лет назад теле— и радио звезда Ксения Стриж в четвертый раз вышла замуж за мужчину по имени Андрей, который моложе ее на 17 лет. Именно тогда она поняла, что готова воспитывать ребенка.

Ранее Стриж решилась на радикальное омоложение в преддверии своего 50-летия. Эксперты предупредили об опасности такого удара по здоровью ведущей.

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