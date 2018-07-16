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Известная ведущая Ксения Стриж взяла ребёнка из челябинского детдома
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Известная ведущая Ксения Стриж взяла ребёнка из челябинского детдома 

74.ru 55 минут назад
Фото: 74.ru
Известная ведущая Ксения Стриж стала опекуном подростка из Челябинска. Об этом она рассказала в программе «Ой, мамочки!» на телеканале «МИР».
Ксения Стриж взяла ребёнка из детского дома Челябинска
О планах взять ребёнка из детского дома Ксения говорила давно. Теперь в её семье появился 15-летний Никита из Челябинска.
— Недавно вы сообщили, что хотите взять ребенка из детдома, — задала вопрос ведущая программы.
— Да, уже взяла. Позавчера я привезла Никитку из Челябинска. Ему 15 лет будет через два дня. Он у меня уже гостил в зимние каникулы. У него есть родители, просто они лишены родительских прав. Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей насыщенной жизни, — ответила Ксения.
Стриж рассказала, что мальчик несколько лет провёл в детском доме, а сейчас собирается поступать в цирковое училище.
Решение Ксении прокомментировал Андрей Макаревич, с которым они прожили вместе четыре года и дружат до сих пор.
— Если она приняла такое решение, значит это решение взвешенное наверняка. Это большая ответственность, но я надеюсь, что у них всё получится, — заявил музыкант.
В Instagram Ксения уже выложила несколько фотографий с семейного отдыха с Никитой.
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