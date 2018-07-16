Светлана Светикова показала, как худеет после родов

Молодая мама восхищает поклонников своей фигурой.

Российская эстрадная певица, актриса, артистка мюзиклов Светлана Светикова поделилась с подписчикам, как она приводит себя в форму после рождения сына. В официальной фан-группе «ВКонтакте» появился видеоролик, где звездная мама подробно рассказывает и показывает свои домашние тренировки. Часть упражнений Светлана Светикова выполняет со свободным весом, а для большинства — вместо утяжелителей берет своего маленького сына.

Поклонники в приятном шоке от того, как работает над собой звездная мама. «Света, вы такая красивая ❤️❤️❤️ фигура мечты! Вашу фотографию надо приклеить на самое видное место для мотивации. Или на холодильник 😁», «Света, спасибо огромное за видео! Спасибо, что находите время на нас❤️», «Ты для меня супер мама в пример👌🏻👍🏻буду у тебя учиться!🙏🏻❤️», «Ну, Света, такая Вы классная👍👍👍😍и не скажешь, что мама двоих деток)», «Света спасибо за видео, есть чему поучиться у тебя! Молодец!😊», «Фигурка у Вас очень красивая💪💪✌», — прокомментировали подписчики артистки в соцсетях.

Чудо моё 🐰💛

Публикация от Svetlana Svetikova 🌱 (@svetikova_music)

7 Июл 2018 в 7:19 PDT Кстати, у Светланы Светиковой спросили, сколько весит ее младший сын Кристиан, которого она легко поднимает и опускает. Звездная мама точную цифру не знает, но предположила, что вес малыша около 9 кг.

Напомним, что сейчас Светикова состоит в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком . В 2013 году у пары родился сын Милан. Младший малыш Кристиан появился на свет в конце сентября 2017 года.

Публикация от Svetlana Svetikova 🌱 (@svetikova_music)

9 Фев 2018 в 5:37 PST Фото: Instagram @svetikovamusic_