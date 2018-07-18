Детские клубы Омска отдают другим организациям

Первым начали выселять клуб «Мечтатель», хотя решение еще не было одобрено городскими депутатами Сегодня, 18 июля, прошло заседание Горсовета Омска. На нем бюджетному учреждению «Омский молодежный многофункциональный центр» разрешили безвозмездно предоставлять помещения детских клубов другим организациям. Сейчас в ведении этой организации находятся детские клубы Омска.

Идею преподнесли как поиск социальных партнеров, но омичей подобная формулировка настораживает. Например, клуб «Мечтатель», где занимаются около 300 детей, уже заставляют освободить помещение, хотя решение принято депутатами горсовета только сегодня. Родители даже обратились в СМИ с открытым письмом.

— Ко мне обратилась группа родителей, чьи дети занимаются в молодежном клубе «Мечтатель». Сегодня их выселят! Там около 300 детей занимаются! Почему мы меняем организацию? — возмутился депутат Алексей Ложкин

По словам и.о. директора «Омского многофункционального молодежного центра» Аллы Забелиной, клуб не закрывается — его временно перенесут в другое место, а потом кружки вернут в отремонтированное помещение.

— Пройдет модернизация. Есть нарекания по поводу технического и противопожарного состояния наших клубов от Контрольно-счетной палаты и прокуратуры . На базе этого клуба предполагается создать детское молодежное пространство. При этом педагогов не уволят. Дети, которые посещают его, на время будут переведены в клуб «Взлет»… Наш молодежный центр привлекает общественные организации, и одной из них явилась некоммерческая организация «Центр дополнительного образования», — высказалась Забелина.

Алексей Ложкин возмутился, что родителей обо всем этом официально не предупредили. Депутаты еще не приняли решение, а клуб уже выселяют.

— Библиотеку собрали, манатки вытащили, — негодовал Ложкин.

На его обращение среагировала мэр Омска Оксана Фадина

— У меня предложение. Действительно, возникают вопросы у родителей, их задают, в том числе на моей личной странице в Инстаграм. Мы готовы совместно с вами провести еще одну встречу с родителями. Мы реализуем социальную функцию при минимизации бюджетных средств. Новая модель предполагает работу с нашими социально ориентированными партнерами, — обратилась мэр Омска Оксана Фадина к депутату Ложкину.

Депутатов несколько смутила история с бесплатной передачей помещений автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного образования». Ее возглавляет Елена Варфоломеева — по неофициальным данным, супруга (сейчас гражданская) вице-спикера Горсовета Андрея Ткачука . После сегодняшнего решения депутатов организация под ее руководством сможет пять лет безвозмездно пользоваться помещениями клубов «Салют» на Циолковского, 6, «Мечтатель» на бульваре Зеленом, 10 к. 2, «Спутник» на Декабристов, 104. Их общая площадь составляет около 860 кв. м. При этом, как пояснил депутат Максим Астафьев , в этих помещениях должны сохранить занятия с детьми — на бесплатной и платной основе.