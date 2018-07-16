Ещё
В Омске собираются закрыть детский клуб «Мечтатель»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омске собираются закрыть детский клуб «Мечтатель» 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
По словам родителей, чьи дети занимаются в клубе, дополнительного образования лишат около 300 ребят. Помещение требуют освободить до 18 июля. В Омске разгорается скандал, связанный с попыткой властей закрыть клуб для детей и молодежи. Об этом сообщили в открытом письме родители ребят, которые живут в 6-м микрорайоне Левобережья и занимаются в «Мечтателе», расположенном на бульваре Зеленом.
— По решению департамента физической культуры и спорта наш клуб хотят «перенести» в подростково-молодежный клуб «Взлет», расположенный в нескольких километрах от «Мечтателя». Если так сделают, практически все посетители клуба нашего микрорайона — это примерно 250-300 человек в месяц — не будут иметь возможность посещения секций и кружков, — поделилась группа родителей с редакцией ИА «Омск Здесь».
При детско-подростковом клубе ведется краеведческая работа по сбору архивных документов для комнаты «Боевой и трудовой Славы 6-го микрорайона», открыт филиал муниципальной библиотеки «Отечество», ребята с 14 лет летом работают в проекте «Замечтательные муравьи» — занимаются озеленением и благоустройством.
— Поразительное совпадение — не прошло и месяца, как в июне 2018 года департамент физической культуры и спорта осуществил попытку «переноса» клуба «Взлет» в другое помещение. Тогда силами инициативной группы родителей и детей клуб «Взлет» отстояли. Причина переноса клуба «Мечтатель» — попытка открытия многофункционального центра (фитнес-клуба). Через директора клуба детей уведомили, что они должны «покинуть помещение клуба „Мечтатель“ до 17 июля включительно. Давайте называть вещи своими именами — фактически, под прикрытием переноса, несколько сотен человек, которые занимаются в клубе ежемесячно, попросили выйти на улицу. Мало кто из родителей отпустит своих детей для посещения клуба, если он будет находиться в нескольких километрах от дома, через опасные дорожные магистрали, — возмущены родители.
Они требуют от омских чиновников встретиться и объяснить необходимость перемещения клуба. ИА „Омск Здесь“ будет следить за развитием ситуации и в рабочее время обратится за разъяснением в мэрию Омска.
Омск Здесь: последние новости
Четырехлетний малыш один объехал пол-Омска В Омской области трехлетний мальчик обварился в ведре с кипятком В этом году в Омске откроется более 500 первых классов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Как звезды пытаются быть идеальными1
5 свадеб, стоивших как бюджет страны6
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение