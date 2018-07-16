В Омске собираются закрыть детский клуб «Мечтатель»

По словам родителей, чьи дети занимаются в клубе, дополнительного образования лишат около 300 ребят. Помещение требуют освободить до 18 июля. В Омске разгорается скандал, связанный с попыткой властей закрыть клуб для детей и молодежи. Об этом сообщили в открытом письме родители ребят, которые живут в 6-м микрорайоне Левобережья и занимаются в «Мечтателе», расположенном на бульваре Зеленом.

— По решению департамента физической культуры и спорта наш клуб хотят «перенести» в подростково-молодежный клуб «Взлет», расположенный в нескольких километрах от «Мечтателя». Если так сделают, практически все посетители клуба нашего микрорайона — это примерно 250-300 человек в месяц — не будут иметь возможность посещения секций и кружков, — поделилась группа родителей с редакцией ИА «Омск Здесь»

При детско-подростковом клубе ведется краеведческая работа по сбору архивных документов для комнаты «Боевой и трудовой Славы 6-го микрорайона», открыт филиал муниципальной библиотеки «Отечество», ребята с 14 лет летом работают в проекте «Замечтательные муравьи» — занимаются озеленением и благоустройством.

— Поразительное совпадение — не прошло и месяца, как в июне 2018 года департамент физической культуры и спорта осуществил попытку «переноса» клуба «Взлет» в другое помещение. Тогда силами инициативной группы родителей и детей клуб «Взлет» отстояли. Причина переноса клуба «Мечтатель» — попытка открытия многофункционального центра (фитнес-клуба). Через директора клуба детей уведомили, что они должны «покинуть помещение клуба „Мечтатель“ до 17 июля включительно. Давайте называть вещи своими именами — фактически, под прикрытием переноса, несколько сотен человек, которые занимаются в клубе ежемесячно, попросили выйти на улицу. Мало кто из родителей отпустит своих детей для посещения клуба, если он будет находиться в нескольких километрах от дома, через опасные дорожные магистрали, — возмущены родители.

Они требуют от омских чиновников встретиться и объяснить необходимость перемещения клуба. ИА „Омск Здесь“ будет следить за развитием ситуации и в рабочее время обратится за разъяснением в мэрию Омска.