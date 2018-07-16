Анастасия Стоцкая тепло поздравила сына с семилетием

Родители украсили комнату мальчика разноцветными шарами.

Певица Анастасия Стоцкая решила поделиться с подписчиками своей радостью — сегодня у ее сына Саши день рождения. Мальчику исполнилось семь лет.

Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

16 Июл 2018 в 2:59 PDT ❤️Любимый наш сыночек❤️ С днём рождения!🎉🎁 #7 ❤️ Будь счастлив моя жизнь🙏🏻 Я очень хочу всегда быть тебе другом, а если вдруг у меня не будет получаться, пожалуйста помоги мне❤️❤️❤️❤️❤️❤️🎈🎈🎈🎈

— трогательно поздравила сына Анастасия Стоцкая.

На детский праздник в честь дня рождения Саши пришла и Анфиса Чехова со своим сыном. Телеведущая поделилась совместным фото с именинником и его мамой.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

16 Июл 2018 в 8:20 PDT На Дне Рождения Саши, сразу после вручения подарка, Соломон начал хвастаться шатающимся зубом🙈😂А я хочу поздравить красивую и талантливую мамочку Настю с рождением такого крутого парня, любителя ниндзей и супер-героев! Пусть растет настоящим маминым защитником и героем девичьих грез😍

— написала Анфиса Чехова.

Близкие люди и поклонники творчества Анастасии Стоцкой тоже решили присоединиться к поздравлениям. «Настенька, поздравляем от всей души нашего племяша! Пусть растёт здоровеньким и умненьким на радость родителям и себе в удовольствие! А другом он тебе будет всегда. Ты прекрасная мама👌❤️🌈🤸‍♀️🙌😍😍🌟🌟», «Сашку с Днем Рождения, пусть будет здоровый, продолжает радовать, любить и уважать родителей, и пусть у него будут самые верные друзья!», «Космос!))) как круто😍😍😍 с днем рождения Сашу! Пусть растет крепким, сильным, здоровым, веселым и добрым мальчишкой😍🙌🏻✨🍬», «С днем рождения любимого сыночка! Поздравляю маму тоже! Здоровья, семейного счастья, любви! 🎂🎂🎂💐», «С днем рождения, твоего главного мужчины в жизни🙏🏼☀️», — написали пожелания юному Саше в соцсетях.

Напомним, что Анастасия Стоцкая является мамой двух замечательных детей от мужа, ресторатора Сергея. Помимо сына Александра звезда растит маленькую дочку Веру, которая родилась 7 мая 2017 года. О второй беременности певицы стало известно в начале декабря 2016 года. Во время беременности Анастасия Стоцкая долгое время продолжала активно работать. Так, она гастролировала по России с мюзиклами и спектаклями, а также участвовала в различных телевизионных съемках и концертах.

Папа и сын😛❤️❤️

Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

12 Май 2018 в 2:39 PDT Кстати, на первый день рождения Верочке подарили золотые серьги с небольшими бриллиантами в виде сердечек. Однако прокалывать уши девочке, звездная мама пока не торопится.

Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

30 Май 2018 в 1:37 PDT Маленькие бриллиантики-сердечки сразу привлекли внимание малышки, ведь все знают, как девочки неравнодушны ко всему блестящему😉. Но я все еще не могу определиться, когда прокалывать ей ушки. Говорят, что в таком возрасте еще рановато,

— написала Анастасия Стоцкая.

Необыкновенное счастье наблюдать, как детки растут, взрослеют, как развиваются их взаимоотношения, как они любят друг друга… 💞Как братик👦🏻 обнимает, целует, защищает сестренку👧🏻, играет с ней, скучает без нее, а она бежит к нему, тянет ручонки… 🤗Высшее наслаждение для мамы…😍🙏

Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

14 Июл 2018 в 4:56 PDT Фото: Instagram @100tskaya