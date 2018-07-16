Названа предварительная причина смерти восьмилетнего мальчика в Краснознаменском районе

Судебные медики назвали предварительную причину смерти восьмилетнего мальчика в пос. Узловое Краснознаменского района. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребёнок скончался от сердечной недостаточности. У него имелись врожденные заболевания. Точную причину скоропостижной смерти мальчика установят после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Восьмилетний ребёнок умер в поселке Узловое вечером 12 июля. Он пришёл домой, лёг спать, а через час родители обнаружили его мёртвым. На теле мальчика не обнаружили побоев, травм или следов инъекций.