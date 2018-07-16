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Названа предварительная причина смерти восьмилетнего мальчика в Краснознаменском районе
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Названа предварительная причина смерти восьмилетнего мальчика в Краснознаменском районе 

Клопс.Ru 46 минут назад
Судебные медики назвали предварительную причину смерти восьмилетнего мальчика в пос. Узловое Краснознаменского района. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.
Ребёнок скончался от сердечной недостаточности. У него имелись врожденные заболевания. Точную причину скоропостижной смерти мальчика установят после завершения судебно-медицинской экспертизы.
Восьмилетний ребёнок умер в поселке Узловое вечером 12 июля. Он пришёл домой, лёг спать, а через час родители обнаружили его мёртвым. На теле мальчика не обнаружили побоев, травм или следов инъекций.
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