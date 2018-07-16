«Как будто и не рожала»: Анастасия Костенко показала фигуру после беременности

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко на днях впервые стала мамой. Для ее супруга Дмитрия Тарасова дочка стала второй — у него также есть старшая наследница Ангелина, которой недавно исполнилось девять лет. В сети появилось новое фото новорожденной.

Новая семья футболиста Тарасова пребывает под пристальным вниманием общественности и все потому, что мужчина перед моделью Анастасией Костенко был женат на одной из самых популярных звезд шоу-бизнеса Ольге Бузовой. У знаменитостей случилось пополнение — на свет родилась их дочка. Родители не стали скрывать ее и рассказали о радостном событии в первые же часы. Костенко не стала медлить и с публикацией фотографий с ребенком. Счастливые родители запечатлели себя с дочкой во время выписки из медицинского центра «Лапино». Теперь же красавица решила похвастаться тем, как выглядит в первые дни после родов, опубликовав снимок с девочкой. Она хотела, чтобы все увидели ее фигуру, которую беременность не испортила: «6 дней после родов. Если вам говорят, что невозможно обнять вселенную — не верьте. Ее можно не только обнять, но и целовать каждый день».

Анастасия сопроводила пост «сердечками» и указала, что скучает по мужу, который, как считают поклонники, занят на сборах. Они остались в восторге от форм молодой мамы, ведь в коротком топе и лосинах она выглядит практически так же, как и до «интересного положения»: «Здоровья вам и малышке! Пусть новорожденный ребенок принесет вам чувство абсолютного счастья!» «Как после родов можно быть такой классной? Две красавицы». «Согласна с вами на 100%. Только став мамой, знаешь, что дороже всего на свете!» «Как восстановили животик? Как будто и не рожала». «Настя, выглядите подтянуто и невероятно по семейному, идеальная фигура после родов». «Какие же вы милые! Настюша, наслаждайтесь, все так мимолетно! Самый сладкий возраст! Поздравляю вас с этим счастьем!»