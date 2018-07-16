«Чувствуется, внуков хотите»: Иосиф Пригожин умилил трогательной заботой о малышах

Звездный продюсер Иосиф Пригожин вновь решил понянчиться с детьми своих близких, и с большой радостью провел время с малышами. Ну а поклонники, глядя на буквально сияющее лицо своего кумира, заметили, что Иосиф счастлив и наверняка будет образцовым дедушкой.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал новое фото, на котором вновь запечатлены близнецы, когда-то всполошившие общественность. Иосиф с супругой Валерией впервые их показали зимой этого года, и почитатели стали теряться в догадках — неужели и эта звездная семья прибегла за помощью к суррогатной матери, дабы обзавестись на склоне лет детьми? Как выяснилось впоследствии, это были не дети Иосифа и Валерии, впрочем, этот нюанс нисколько не мешал им с большим удовольствием проводить время с близнецами, в которых знаменитости видели родных себе малышей.

«Сладкие мои всем передают привет, желают отличный выходных и красивого футбола», — сообщил Иосиф, показывая, что вновь стал «большим нянем», который и гуляет, и кормит, и всячески заботится о малышах. Снимки получились очень трогательным, близнецы с большим удовольствием позировали в коляске, а Пригожин выглядел таким счастливым, что почитатели буквально прослезились. То, с какой нежностью и заботой Иосиф посматривал на детей, натолкнуло многих на мысль, что звездный продюсер отчаянно хочет иметь собственных внуков (или даже детей), которым мог бы дарить свою безусловную и безграничную любовь. «Вам с Валерией надо такого!» «Сколько же счастья в глазах Йоси!» «Вот чувствуется, Иосиф, внуков хотите!» «Такая забота! Может вам своих деток еще завести? Время то есть» «Вы будете замечательным дедушкой. Поскорее бы своих внуков поняньчить, да?»

Примечательно, что дети всегда отнимают много сил, а потому человек должен быть достаточно молод духом и телом, чтобы выдержать такой ритм жизни. Не потому ли Иосиф обратился к спорту и даже продемонстрировал почитателям эффектное упражнение для пресса, которое даже сумел образцово-показательно исполнить?