Что такое аквареабилитация Халливик: колонка мамы, чей сын болен ДЦП

Узнайте о том, что такое аквареабилитация Халливик — упражнения в воде, которые помогают не только детям с ДЦП, но всем, кто хочет научить своего ребенка плавать как можно раньше.

Римма Янушкевич — мама троих детей, у одного из которых диагностирован ДЦП, кроме того она является студенткой профессионального тренинга ненасильственной реабилитации по Анат Баниэль методу, членом Союза реабилитологов России.

В своих колонках Римма уже не раз делилась с читателями «Летидора» тем, как трудно приходится родителям, которые воспитывают детей с особыми потребностями, а также рассказывала о прогрессивных ненасильственных (!) способах реабилитации детей с ДЦП.

Сегодня Римма познакомит вас еще с одним из таких методов — упражнениями в воде, которые необходимы детям с особенностями для укрепления организма, а обычным ребятам они помогут быстрее научиться плавать.

Как все особые родители, мы постоянно вкладываем силы и средства в реабилитацию сына, при этом следуя неукоснительному правилу — вся реабилитация ребенка должна быть ненасильственной, а вся жизнь семьи походить на обычную жизнь, а не на погоню за светлым будущим. Это очень важная часть моего мира, которым я делюсь на страницах своего блога в «Инстаграме».

Думаю, метод Халливик так хорошо вписался в нашу систему реабилитации сына именно благодаря совпадению философий: отношению к человеку с особыми потребностями, и к семье, в которой этот человек растет.

Халливик не ставит своей целью «отремонтировать» ребенка как сломанную игрушку, не приносит всю семью в жертву великой цели реабилитации.

Совсем наоборот. Халливик — это, по большому счету, умная игра в воде. А для ребенка просто — ИГРА. Приносящая радость, веселье, удовольствие, но никак не боль и страх.

Что же касается семьи, то моя младшая (обычная) дочка так же с удовольствием выполняет ряд упражнений Халливик, совершенно не задумываясь над тем, что участвует в реабилитации. И только взрослые понимают, что за этой забавой стоят десятилетия практики и крепкая научная база, разрабатывали которую очень известные в реабилитологии личности — супруги Бобат (основоположники Бобат-терапии).

Что такое метод Халливик

Но вернемся к началу.

Главной целью реабилитации по методу Халливик является САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ И СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ВОДЕ. В принципе, если вы родители нормотипичного (то есть без особенностей развития — ред.) ребенка, задача научить его плавать не является ключевой. Не плавает — ничего, у него есть десятки других способов активности.

Другой случай, когда ваш ребенок имеет существенные ограничения в обычном передвижении. Не ходит, не стоит сам, не ползает. В этом случае свободу движения в воде сложно переоценить: это другой уровень контроля тела, это другой уровень организации, самосознания, самоуважения, наконец!

Основываясь на базовых принципах физической реабилитации и на свойствах воды, уже более 65 лет назад в Великобритании был разработан метод (ныне концепция) Halliwick.

Я специально указываю период появления метода, так как в своей практике часто встречаю реплики: «Кто их знает, эти НОВОМОДНЫЕ способы реабилитации, как они работают…»

Вот тут как раз уместно говорить о том, что новомодные способы уже десятилетиями показывают свою эффективность за рубежом, и большая наша беда в том, что мы не торопимся научиться этим методам и широко применять их. Меня поразила информация о том, что в относительно небольшой Польше сейчас постоянно практикуют около 1800 аквареабилитологов Халливик, а в России хорошо, если 25-30.

Зато, к сожалению, множатся последователи насильственного проныривания, а среди особых родителей часто слышишь: «Пусть с ребенком делают что угодно, лишь бы он пошел».

Совершенно очевидно, что такой навык плавания пригодится не только особому ребенку или взрослому — любой ребенок благодаря Халливик, поплывет гораздо раньше, и сделает это с удовольствием.

Идея этой статьи пришла в голову как раз в период семейных отпусков и купания с детьми во всевозможных водоемах, чтобы рассказать вам о том, что существует действенный способ научить ребенка контролю дыхания и владения своим телом в воде.

Примеры упражнений

Конечно, как всегда, есть наиболее верный алгоритм освоения методики Халливик — это обращение к специалисту, тренеру или аквареабилитологу. Однако есть легкие для самостоятельного освоения и одновременно неоценимые в своей полезности упражнения, которые предложу вам попробовать самостоятельно провести с детьми:

1. Игра-упражнение «Говорим в воду»

Вы поддерживаете ребенка в воде в той степени, в которой он нуждается в вашей поддержке: полностью обняв его или только под локти, или под ладони. Его лицо находится напротив вашего, так вы можете контролировать дыхание ребенка и уровень воды относительно его рта и носа.

Теперь играйте — начинайте звуки над водой и договаривайте в воду. Свое имя или слоги, неважно, что именно вы говорите, важно, что в процессе ребенок учится контролировать процесс дыхания в воде: вдох (начало слова) над водой — погружение в воду на комфортную для ребенка глубину — выдох (окончание слова) с пузырьками под водой.

2. «Дуем в воду»

Пригодится любой плавающий предмет: мелкая игрушка, щепка, бумажный кораблик. Ребенок дует на предмет, пытаясь ускорить его движение, или может быть, стараясь попасть предметом в цель.

От аналогичной игры на суше, данная игра отличается тем, что взрослый учит ребенка постепенно привыкать к нахождению лица в воде, погружению разных участков головы в воду.

3. «Танцуем в воде»

Потрясающая в своей простоте и эффективности игра, особенно очаровательная для детей, которые не имеют возможности танцевать на суше.

Поддерживая ребенка за одну или обе руки, совершаем плавные танцевальные движения, включая различные развороты через одну или другую руку, наклоны влево и вправо, движения тела за одной или другой рукой.

Это любимая игра моего неходящего сына, для которого возможность танца на суше пока крайне ограничена.

4. «Держим равновесие в воде»

Ребенок перемещается руками вдоль любой опоры в воде, оптимально — вдоль рук взрослого, который одновременно контролирует дыхание ребенка. Это могут быть сложенные кольцом или раскинутые в сторону руки или кольцо из рук обоих родителей, а может быть обруч, который они держат.

Значение равновесия в жизни любого человека сложно переоценить, а у особых детей этот навык открывает путь к самостоятельному движению на суше.

Еще раз повторюсь, максимальный результат от применения Халливик достигается только с сертифицированным специалистом, а для детей с особыми потребностями — со специалистом, прошедшим несколько курсов повышения квалификации.

Моя задача лишь показать возможности современной аквареабилитации, доказать, что она может проходить в игровой форме и быть при этом очень эффективной.

Спросите, какие результаты мы увидели у своего сына? Неходящий ребенок 5,5 лет с диагнозом «спастический тетрапарез» поплыл абсолютно самостоятельно, чем немало удивил врачей.

Фото принадлежат аквареабилитологу Халливик Юлии Леоненко, Екатеринбург