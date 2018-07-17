Забавное видео о малышах, которые умеют радоваться жизни

Эти крохи знают, как надо радоваться мелочам.

Наверное, нет на свете никого, кто так же искренне и беспристрастно смотрит на этот мир, как малыши. Если крохи расстроены, у них слезы льются ручьем, не остановить, а если счастливы, то будут хохотать и улыбаться, сколько есть сил.

Помните один из самых популярных роликов на нашем сайте, в котором малыш получает огромное наслаждение от того, что рвет бумагу? Тогда это видео настолько полюбилось нашим читателям, что побило все рекорды по просмотрам.

А сегодня мы вам покажем других маленьких детей, которые так же как эта малышка умеют радоваться самым простым вещам.

Кто-то приходит в восторг, когда видит разноцветные фотокарточки, кто-то не может сдержать чувств, когда получает в подарок банан, а кто-то резко меняется в лице, когда включается любимый мультик.

Эмоции этих крох просто невозможно описать словами. Посмотрите, как они умеют радоваться от души!