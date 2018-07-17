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Забавное видео о малышах, которые умеют радоваться жизни
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Забавное видео о малышах, которые умеют радоваться жизни 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Эти крохи знают, как надо радоваться мелочам.
Наверное, нет на свете никого, кто так же искренне и беспристрастно смотрит на этот мир, как малыши. Если крохи расстроены, у них слезы льются ручьем, не остановить, а если счастливы, то будут хохотать и улыбаться, сколько есть сил.
Помните один из самых популярных роликов на нашем сайте, в котором малыш получает огромное наслаждение от того, что рвет бумагу? Тогда это видео настолько полюбилось нашим читателям, что побило все рекорды по просмотрам.
А сегодня мы вам покажем других маленьких детей, которые так же как эта малышка умеют радоваться самым простым вещам.
Кто-то приходит в восторг, когда видит разноцветные фотокарточки, кто-то не может сдержать чувств, когда получает в подарок банан, а кто-то резко меняется в лице, когда включается любимый мультик.
Эмоции этих крох просто невозможно описать словами. Посмотрите, как они умеют радоваться от души!
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