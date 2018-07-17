Самоконтроль не спасает девочек от ожирения

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что способность к самоконтролю у мальчиков защищает их от ожирения, а вот волевые девочки набирают лишний вес так же, как и их ровесницы с низким уровнем самоконтроля.

Известно, что самоконтроль важен для развития ребенка. Доказано, что при низком уровне самоконтроля люди, будучи детьми, имеют слабое здоровье, а став взрослыми, страдают от различных экономических и социальных негативных последствий.

В исследовании приняли участие 6,4 тысячи американских детей, родившихся в 2001 году. Когда им было два года, все они проходили тесты на определение уровня их самоконтроля. Исследователи анализировали, насколько легко ребенок отказывается от игры, когда взрослый прекращает ее, трудно ли удержать его внимание и быстро ли наступает разочарование, если что-то не получается. Полученные данные сравнивали с индексом массы тела (ИМТ), рассчитанным, когда детям исполнилось 5 лет.

Предполагалось, что чем выше уровень самоконтроля, тем ниже будет ИМТ, то есть меньше риски развития ожирения. В отношении мальчиков эта гипотеза подтвердилась: чем слабее была у них способность к самоконтролю, тем чаще оказывалось, что ребенок страдает от ожирения.

А вот у девочек данной зависимости обнаружено не было. В группу повышенного риска развития ожирения попали самые безвольные и самые волевые девочки, то есть, с самым низким и с самым высоким уровнем самоконтроля. А реже всего набирали лишний вес, не говоря уж об ожирении, девочки со средними способностями к самоконтролю.

Ученые считают, что такая разница объясняется различиями в социальных ожиданиях, которые предъявляются девочкам и мальчикам. Юные представительницы женского пола подвержены большему социальному стрессу, что влияет на метаболизм и энергетический баланс. Как следствие, повышается риск ожирения.