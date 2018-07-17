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В Бурятии ищут упавшего в реку ребенка
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В Бурятии ищут упавшего в реку ребенка 

ТАСС 1 час назад
Фото: Восток-Телеинформ
ТАСС, 17 июля. Водолазы в Бурятии ищут трехлетнего ребенка, упавшего в понедельник в реку. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник днем на берегу Селенги. Пожилая родственница забрала троих детей с собой в магазин, где купила им фрукты, но «на обратном пути познакомилась с двумя местными жительницами, вернулась в магазин и купила бутылку водки, после чего вместе с детьми направилась домой к новым знакомым, где принялась употреблять спиртное», рассказали в ведомстве.
"После застолья тетя с детьми пошла на берег реки. Дети принялись бегать и играть, а опьяневшая женщина, разморенная зноем, вскоре уснула. В это время ее трехлетний племянник во время игры подбежал к обрыву. Земля под его ногами оползла, и ребенок скатился в реку", — говорится в сообщении.
В управлении отметили, что старший брат мальчика пытался спасти его, но не смог достать, после чего принялся звать на помощь. «В соседнем садовом товариществе на его крики откликнулась местная жительница, которая вызвала сотрудников полиции, но к этому времени тело ребенка уже не было видно в воде. Сейчас водолазы обследуют дно реки в его поисках», — добавили в ведомстве.
Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям женщины, «оставившей детей в опасности на берегу реки», заключили в пресс-службе.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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