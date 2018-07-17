«Ребенок кричал 15 минут» — в Пушкине детей заперли в машине на жаре

Инцидент, по данным очевидцев, случился возле одного из супермаркетов на Ленинградской улице. Первыми о тревожной ситуации с детьми в машине на парковке супермаркета написали посетители группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте».

По их словам, инцидент случился возле магазина «Дикси» на улице Ленинградской.

— Окна закрыты, на улице 29 градусов! Грудной ребенок орал больше 15 минут. Родителей пришлось разыскивать в магазине, — пишет автор видео.

Выйдя из магазина, родители обвинили автора видео в том, что это она напугала ребенка. Мотивы действия молодой пары пока неизвестны.

Сейчас в Петербурге стоит небывалая жара. Так, накануне в городе на Неве температура воздуха поднялась до 30 градусов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что американка заперла в багажнике своих детей, отправившись за покупками.