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«Ребенок кричал 15 минут» — в Пушкине детей заперли в машине на жаре
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«Ребенок кричал 15 минут» — в Пушкине детей заперли в машине на жаре 

Пятый канал 25 минут назад
Фото: Пятый канал
Инцидент, по данным очевидцев, случился возле одного из супермаркетов на Ленинградской улице. Первыми о тревожной ситуации с детьми в машине на парковке супермаркета написали посетители группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте».
По их словам, инцидент случился возле магазина «Дикси» на улице Ленинградской.
— Окна закрыты, на улице 29 градусов! Грудной ребенок орал больше 15 минут. Родителей пришлось разыскивать в магазине, — пишет автор видео.
Выйдя из магазина, родители обвинили автора видео в том, что это она напугала ребенка. Мотивы действия молодой пары пока неизвестны.
Сейчас в Петербурге стоит небывалая жара. Так, накануне в городе на Неве температура воздуха поднялась до 30 градусов.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что американка заперла в багажнике своих детей, отправившись за покупками.
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