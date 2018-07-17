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В школе № 1356 учатся мастерить подарки своими руками
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В школе № 1356 учатся мастерить подарки своими руками 

Вестник Бутова 53 минуты назад
Фото: Вестник Бутова
Мальчишки и девчонки из дошкольного отделения учреждения на развивающем занятии решили порадовать мам и бабушек и сделать подарки своими руками.
В минувшую пятницу ребята попросили воспитателя помочь им устроить мамам сюрприз — сделать подарки своими руками. Ведь так приятно подарить подарок не к какой-то конкретной дате, а просто так. Сначала ребята осваивали технику рисования разноцветными мелками, а потом придумали веселые картинки из жизни и изобразили все это на бумаге. А вечером подарили картины мамам и бабушкам.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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