В школе № 1356 учатся мастерить подарки своими руками

Мальчишки и девчонки из дошкольного отделения учреждения на развивающем занятии решили порадовать мам и бабушек и сделать подарки своими руками.

В минувшую пятницу ребята попросили воспитателя помочь им устроить мамам сюрприз — сделать подарки своими руками. Ведь так приятно подарить подарок не к какой-то конкретной дате, а просто так. Сначала ребята осваивали технику рисования разноцветными мелками, а потом придумали веселые картинки из жизни и изобразили все это на бумаге. А вечером подарили картины мамам и бабушкам.