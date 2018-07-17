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5-летний мальчик выпал с 19 этажа и выжил (ВИДЕО)
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5-летний мальчик выпал с 19 этажа и выжил (ВИДЕО) 

Уралинформбюро 35 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Китае пятилетний мальчик выпал из квартиры, расположенной на 19-м этаже. Ребенок выжил, успев схватиться за решетку балкона этажом ниже, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в городе Дажоу. Мальчик был под присмотром бабушки: она уложила его спать и отправилась в спортзал, рассчитывая, что вернется до пробуждения внука. Однако ребенок проснулся и отправился исследовать квартиру: в итоге он открыл окно и не удержал равновесие, передает "Уралинформбюро".
Мальчик мог болтаться на перилах балкона от 8 до 20 минут. Его заметила уборщица, которая и вызвала спасателей. Дверь в квартиру, на балконе которой висел ребенок, взломали топором.
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