5-летний мальчик выпал с 19 этажа и выжил (ВИДЕО)

В Китае пятилетний мальчик выпал из квартиры, расположенной на 19-м этаже. Ребенок выжил, успев схватиться за решетку балкона этажом ниже, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Дажоу. Мальчик был под присмотром бабушки: она уложила его спать и отправилась в спортзал, рассчитывая, что вернется до пробуждения внука. Однако ребенок проснулся и отправился исследовать квартиру: в итоге он открыл окно и не удержал равновесие, передает "Уралинформбюро"

Мальчик мог болтаться на перилах балкона от 8 до 20 минут. Его заметила уборщица, которая и вызвала спасателей. Дверь в квартиру, на балконе которой висел ребенок, взломали топором.