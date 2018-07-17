«Чем беднее страна, тем проще люди». Счастье — в мелочах

Новокузнечанку оштрафовали за то, что её пятилетний сын без присмотра гулял по улице. Женщина взяла его с собой на работу, отвлеклась, и мальчик ушёл. Купаться в неположенных местах запрещено, а пляжей в Кемерове нет. В съёмных квартирах не регистрируют, а потом приходит участковый и штрафует нас как нелегалов. И такие примеры повседневной неустроенности — на каждом шагу.

О том, почему нам создали такие неудобные условия и куда бежать за лучшей жизнью, размышляет протоиерей Евгений Сидорин.

Мы многого хотим?

Наталья Исаева , « АиФ в Кузбассе»: Евгений Юрьевич, такое чувство, что специально нам создают такие неудобные условия для жизни. Что делать, когда ребёнок есть, работа есть, штраф есть, а детсада нет?

Евгений Сидорин

Евгений Сидорин: Я не согласен с тем, что во всём нужно винить государство. Когда есть ребёнок, а оставить его не с кем — это, на мой взгляд, и семейная проблема тоже. Если бы у нас были полные семьи, в которых муж и жена не ведут себя, как два «солнышка», постоянно доказывая кто главнее, где тёплые отношения с бабушками и дедушками, где хорошее близкое окружение, то болтающихся детей было бы меньше. Конечно, никто не отменял ту же самую соцзащиту. Возможно, она может предложить лишь минимальную помощь, но она всё равно есть.

У меня ощущение, что мы вырастили зажравшееся поколение. Всё больше вижу желания не заработать, а получить. Посмотрите, сколько возмущений в соцсетях из-за повышения пенсионного возраста со стороны 20-летних людей! Понимаю, что тема злободневная, но молодёжи-то зачем сейчас думать о пенсии? Нужно думать о том, как получить образование и найти хорошую работу! Да может, у тебя будет такая зарплата и такие сбережения, что ты вообще откажешься от этой пенсии в пользу какого-нибудь дяди Вани. Вспомните послевоенные годы: какие там детские пособия, льготы и детские сады? Мне рассказывала одна вдова фронтовика, как попала под продразвёрстку и у неё забрали корову. Чтобы прокормить семью (у неё на руках осталось пятеро детей), приходилось много работать. И работала, и детей подняла, и время каждому уделять успевала. Разве она одна такая была? Люди не просто выживали, а строили и созидали. И до сих пор работают. Посмотрите пригородные автобусы: сколько бабушек ездят на огороды! Многих дети ругают: «Бросай, всё купим». А они не могут, потому что не хотят зависеть от государства. Понятно, что оно должно нам помогать, ведь мы же платим налоги. Но давайте и сами будем не только кричать, что жить нам неудобно, а уже начнём что-то делать. Есть у тебя организаторские способности и свободное время — собери единомышленников и проведи для детей во дворе увлекательный день. Поможешь всей улице! Энергию свою нужно правильно направлять.

— А может, проще убежать от всей этой бытовой неустроенности? Есть где-то лучшая жизнь, как вы считаете?

— Знаете, есть такое выражение: «Хорошо там, где нас нет!» Лучшую жизнь мы сами делаем. Если мы здесь не хотим работать, а ждём доброго дядю, то и в другом городе, стране будем делать то же самое и ругать государство. Нужно работать, стремиться улучшить свою жизнь. Меня беспокоит, что государство не просят создать условия, чтобы заработать, а просят просто «дать».

В этом году у нас был первый опыт, когда мы возили детей в Чебулинский район. В основном были ребятишки из малообеспеченных и многодетных семей. Жили в живописном месте, в Чумае, недалеко от реки Кия. Поездка для родителей ничего не стоила, потому что нам помогли спонсоры и соцзащита. Особенно мне понравилось, как администрация Заводского района дала детям возможность своими руками заработать на отдых, трудясь на благо города. Ребята закрашивали рекламу наркотиков, срывали незаконные объявления. Заработали 8 тыс. руб., которые и потратили на увлекательную экспедицию. Хотелось бы этот опыт распространить.

Говорить, что сегодня власть не работает, — это общие слова. К сожалению, есть среди чиновников казнокрады и взяточники, но при этом есть и значительное число людей, которые готовы что-то делать для людей и помогать нам. Давайте с ними сотрудничать.

Как выйти из быта?

— Вы каждое лето ездите в походы со скаутами — в горы Кузнецкого Алатау. В этом году ездили в Чебулинский район. Что вы видите: хватает ли у родителей времени на детей? Чувствуют ли неустроенность сами дети?

— Дети всё чувствуют. Была девочка, которой дома родители, вечно занятые своими бытовыми сложностями, вместо того чтобы просто поговорить, твердят: «Ты плохая! Тебя в школе постоянно ругают». В итоге школьница надела маску «плохой девочки» и всегда так и говорила: «Я плохая, я всех ненавижу». В нашем десятидневном походе эту маску удалось немного «сдвинуть». Открылось лицо умного компанейского ребёнка. «Завтра ты дежурная». — «Не буду!» — «Тогда останемся без завтрака». — «А что нужно делать?» — «Сварить кашу». — «Ну ладно». Понятно, что плиту зажёг взрослый, советами помог взрослый, ребёнок только помешал кашу и порезал хлеб. Но он сделал это сам! Мы похвалили за вкусную кашу, а потом ещё на «вечерней свечке» напомнили, что ели вкусный завтрак. У человека сразу расправляются крылья!

Всем, и детям тоже, нужен выход из быта. При этом недостаточно устроить семейный уикенд, походить по магазинам, съесть бургер и посмотреть блокбастер, а потом прийти домой и опять погрузиться в свои заботы. Нужна природа и творчество. Мы ездили в Шестаково на раскопки, и палеонтологи при нас нашли кость динозавра! Дети это видели и даже немного помогали. В Шестаково есть остатки разрушенного храма, его сейчас планируют восстанавливать. Так ребята на его территории выдёргивали крапиву. Помогли благоустроить заброшенный родник. Это всё несложно и не требует больших затрат. Мы каждый вечер пили парное молоко, ели домашний творог. Это некая модель, которую нужно брать в пример и организовывать такие выезды в других районах, чтобы не продолжало расти общество потребителей.

А родители, конечно, разные. Есть действительно задёрганные жизнью. Был пример, что девочку воспитывает мама-одиночка. Дочь дразнят в школе, и мама вот-вот должна её перевести в другую школу. Женщине сложно и тяжело, но при этом столько желания быть рядом с ребёнком, такой трепет и такая радость, что её дочка поехала в поход. А было и откровенное иждивенчество. У нас выбыли две семьи, потому что место нашего лагеря им не понравилось: «Вы природу обещали, а селите в деревню. А мы хотим на берег реки!»

— Вы в этом году были в Эфиопии. Как там живут люди? О чём мечтают, как с повседневными невзгодами справляются? Больше забот у них, чем у кемеровчан?

— Если наших детей и взрослых на недельку отправить в Эфиопию, они там, скорее всего, жить не смогут! Когда мы давали эфиопским детям шариковые ручки, они так радовались, как наши сникерсу не радуются! Причём радовались не «халяве», а тому, что теперь могут писать. Я шёл по улице города и видел девочку на тротуаре под фонарём, с учебником и тетрадкой — она делала уроки. Или света дома нет, или народу много и дома сделать уроки негде. А один мальчик мечтал, что подзаработает денег и пойдёт на какие-то курсы. Всё ждал, когда его старший товарищ сдаст экзамен и отдаст ему свой учебник по биологии. У ребёнка нет книжек, а жажда читать есть! Я ни разу не видел школьного автобуса, зато каждый день видел детей в форме и с рюкзаками, которые шли в школу пешком за пять-семь километров, утром и вечером. Ещё один интересный факт: мы нигде не видели трактора. Люди пашут вручную, на волах. В Эфиопии живут очень бедно, но умеют ценить элементарные вещи. И люди там достаточно открытые и жизнерадостные.

Вообще, по своим поездкам убедился, что чем страна беднее, тем люди гостеприимнее и проще. Был в Иордании, в городе Петра. Там меня приютила одна бедная семья. В их доме не было столов и стульев, даже чайного сервиза не было. Мать дала сыну последние деньги, и он купил кружку, чтобы гостя напоить чаем. Понятно, что для них это большие траты. У жителей Эфиопии и Иордании забот ничуть не меньше, чем у кемеровчан. Просто они беднее и у них времени на то, чтобы ругать всё подряд, меньше.

— Есть мнение, что через несколько десятков лет у нас тут будет большая яма и иранские углекопы. А вы как считаете?

— Если мы будем лежать на печи, то кто-то обязательно придёт. Есть замечательная поговорка: «Делай что должно, и будь что будет». Во многом от нас зависит, будет здесь угольная яма или нет. Не только правительственные решения влияют на нашу судьбу. Если народ не ждёт, когда уйдёт один губернатор, а придёт другой, а работает, тогда и жизнь лучше становится. У российской рок-группы Lumen в одной из песен есть такая строчка: «Жрать, спать, ждать удачи — можно жить совершенно иначе!» Предлагаю жить иначе!