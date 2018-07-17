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«Сказки под сосной» прочитают в «Битцевском лесу»
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«Сказки под сосной» прочитают в «Битцевском лесу» 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Детей и родителей сегодня в 11 часов ждут в экоцентре «Битцевский лес» на увлекательное мероприятие. Адрес: Новоясеневский тупик, дом 1, корпус 3.
По уже сложившейся традиции, дети и родители соберутся в экоцентре и отправятся с экскурсоводом на сказочную поляну, где будут слушать интересные истории про животных и, конечно, сказки.
А в 12:00 начнется квест «Птица счастья» на природных территориях «Битцевский лес» (7 +). В 19:30 — занятие кружка для взрослых «Следопыт» в экоцентре «Битцевский лес» (18 +). Все экскурсии, которые проводятся в экоцентре, бесплатные.
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