«Сказки под сосной» прочитают в «Битцевском лесу»

Детей и родителей сегодня в 11 часов ждут в экоцентре «Битцевский лес» на увлекательное мероприятие. Адрес: Новоясеневский тупик, дом 1, корпус 3.

По уже сложившейся традиции, дети и родители соберутся в экоцентре и отправятся с экскурсоводом на сказочную поляну, где будут слушать интересные истории про животных и, конечно, сказки.

А в 12:00 начнется квест «Птица счастья» на природных территориях «Битцевский лес» (7 +). В 19:30 — занятие кружка для взрослых «Следопыт» в экоцентре «Битцевский лес» (18 +). Все экскурсии, которые проводятся в экоцентре, бесплатные.