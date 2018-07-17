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Тест: Поймут ли ваши дети, что это за вещь из СССР?
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Тест: Поймут ли ваши дети, что это за вещь из СССР? 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Вы наверняка рассказывали своим детям, как вам жилось во время СССР (даже если вы тогда сами были детьми). Сложно удержаться, но ностальгия по ушедшей эпохе — это нормально. Ведь в то время вы были так молоды, жизнь была проще, а деревья — зеленее.
Как думаете, а смогут ли современные дети догадаться, что это за штуковина такая родом из «каменного века»? Чтобы это проверить, мы сделали тест. Угадайте по фото, что это за вещь и для чего она использовалась. Быть может не только детям, но и вам придется серьезно задуматься, ведь все не так-то просто!
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