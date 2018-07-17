Тест: Поймут ли ваши дети, что это за вещь из СССР?

Вы наверняка рассказывали своим детям, как вам жилось во время СССР (даже если вы тогда сами были детьми). Сложно удержаться, но ностальгия по ушедшей эпохе — это нормально. Ведь в то время вы были так молоды, жизнь была проще, а деревья — зеленее.

Как думаете, а смогут ли современные дети догадаться, что это за штуковина такая родом из «каменного века»? Чтобы это проверить, мы сделали тест. Угадайте по фото, что это за вещь и для чего она использовалась. Быть может не только детям, но и вам придется серьезно задуматься, ведь все не так-то просто!

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: Тест: Угадайте мультфильм по паровозу Тест: Разбираетесь ли вы в современных гаджетах?