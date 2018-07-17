Убийце ребенка дали более 20 лет тюрьмы

На Ямале приговорили к 21 году заключения 28-летнего жителя окружной столицы, убившего трехмесячную девочку. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима , — сообщает окружная прокуратура.

Убийство произошло 14 января 2018 года в Салехарде из-за конфликта со своей сожительницей — матерью детей. Она не дала ему деньги на спиртное и покинула квартиру, чтобы избежать ссоры. Пьяный мужчина ударил девочку по голове, нанеся ребенку черепно-мозговую травму, от которой она скончалась. После этого, он избил сына ремнем, результатом не менее 13 ударов по голове и телу мальчика стали кровоподтёки, ссадины и раны.

После совершения преступлений осужденный покинул квартиру, что позволило вернуться в туда его супруге, все это время находящейся на морозе. Она и обнаружила бездыханное тело грудной дочери и избитого сына.