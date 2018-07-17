Без фотошопа: телеведущая показала живот через 7 недель после 

Вот это честность!
33-летняя американская телеведущая и модный блогер Али Федотовски 24 мая во второй раз стала мамой. И, разумеется, почти сразу стала документировать для армии своих подписчиков первые дни и недели материнства. И какое-то время спустя ее начало смущать, что фолловеры делают ей комплименты по поводу внешнего вида и быстрого возвращения в «добеременную» форму. Али решила показать им себя без прикрас.
«Это пост, который я очень боялась делать, и очень долго думала — а стоит ли? — написала ведущая. — Но потом поняла, что хочу честно рассказать о своем состоянии, и, возможно, это кому-то поможет”.
Федотовски имела в виду, что картинки в Instagram с каждым днем все меньше напоминают реальную жизнь. И когда молодые мамочки видят фото недавно родивших знаменитостей — беззаботных, красивых и невероятно стройных — то не понимают, почему у них все происходит совсем не так. Из недавних примеров можно вспомнить Анастасию Костенко, которая после появления на свет дочки похудела за 4 дня — подробности читайте здесь.
«Я учусь любить свое тело после беременности, — заявила Али Федотовски и поделилась тем, что до сих пор не может сбросить 7 лишних килограммов, ее кожа остается растянутой, а грудь обвисла и увеличилась на два размера. После рождения первого ребенка ей в форму удалось прийти гораздо быстрее. Сейчас же она думает, что, возможно, уже и не вернет прежнюю фигуру. Но это ее не слишком беспокоит.
А вот Кэндис Свейнпол — одна из самых известных ангелов Victoria’s Secret — которую поклонники осудили за демонстрацию неидеального тела после рождения малыша — переживает из-за этого очень сильно. Она даже разразилась целой серией постов в своем микроблоги по поводу людской жестокости. А сейчас регулярно выкладывает пляжные фото, на которых у ней снова шикарная талия. Только вот загвоздка — снимки эти старые, и внимательные подписчики сразу разоблачили девушку.
Может быть, не стоит настолько зацикливаться на своей внешности? Тем более, пусть не через месяц, и даже не через два — но рано или поздно молодые мамочки приходят в отличную форму, если, конечно, этого на самом деле хотят. Доказательство тому — многодетные звезды, которым может позавидовать любая супермодель.
У Анны Седоковой две дочери — Алина и Моника — и сын Гектор, который появился на свет 8 апреля 2017 года. Все от разных мужчин.
Первую дочь Елизавету Екатерина Климова родила от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова. Двое сыновей актрисы, Матвей и Корней, от Игоря Петренко, брак с которым пролился 10 лет. Четвертый ребенок — дочь от актера Гелы Месхи — появился на свет в сентябре 2015 года.
Почти 6,5 млн подписчиков в Instagram у жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. Идеальная фигура и три лапочки-дочки — вот залог ее популярности.
Не прошло и двух месяцев после рождения разнополых близнецов летом прошлого года, как Бейонсе уже с гордостью демонстрировала, что производство на свет троих детей (у певицы есть еще дочь Блю Айви) на ее фигуре ну нисколечко не отразилось.
Полина Диброва родила своему мужу, телеведущему Дмитрию Диброву, троих сыновей.
У бизнесмена Александра Лебедева и его жены, модели Елены Перминовой, трое детей: сыновья Никита и Егор и дочь Арина.
Виктория Бекхэм всех своих четверых детей родила от одного мужчины. Футболист Дэвид Бекхэм стал «соавтором» троих сыновей и дочки.
Ирина Жиркова забросила карьеру модели, чтобы родить мужу-футболисту дочь и двух сыновей.
Анджелина Джоли не выкладывает своих фото в купальнике, она мечтает стать политическим деятелем, какие уж тут селфи неглиже. Но мама троих детей (и троих приемных) и в платье выглядит так, что понятно: роды ее фигуру не испортили. Правда, рожала она всего два раза — во второй раз были близнецы.
У дизайнера Марии Шаталовой трое детей от футболиста Павла Погребняка, и все сыновья.
Хайди Клум родила дочь и двух сыновей своему экс-мужу Силу, а еще одну ее дочь певец удочерил, так как на момент начала их отношений Хайди была беременной от предыдущего бойфренда.
Абсолютный рекордсмен нашего списка — у Натальи Водяновой пятеро детей. Два сына и дочь от британского аристократа Джастина Портмана и двое сыновей от французского бизнесмена Антуана Арно.
У экс-солистки группы «Демо» Саши Зверевой дочь и сын от первого брака и еще один сын от второго.
Жена Алека Болдуина беременна вот уже в четвертый раз, однако на ее фигуре это особо не отражается, что Хилари с удовольствием демонстрирует в своем Instagram.
У Марии Порошиной три дочки: самую младшенькую, Глафиру, актриса родила в 2016 году в 42-летнем возрасте. Серафима и Аграфена появились на свет в 2005 и 2010 годах соответственно. Отец девочек — актер Илья Древнов.
После третьих родов Кейт Миддлтон стала стройнее, чем была
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