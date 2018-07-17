Без фотошопа: телеведущая показала живот через 7 недель после

Вот это честность!

33-летняя американская телеведущая и модный блогер Али Федотовски 24 мая во второй раз стала мамой. И, разумеется, почти сразу стала документировать для армии своих подписчиков первые дни и недели материнства. И какое-то время спустя ее начало смущать, что фолловеры делают ей комплименты по поводу внешнего вида и быстрого возвращения в «добеременную» форму. Али решила показать им себя без прикрас.

«Это пост, который я очень боялась делать, и очень долго думала — а стоит ли? — написала ведущая. — Но потом поняла, что хочу честно рассказать о своем состоянии, и, возможно, это кому-то поможет”.

Федотовски имела в виду, что картинки в Instagram с каждым днем все меньше напоминают реальную жизнь. И когда молодые мамочки видят фото недавно родивших знаменитостей — беззаботных, красивых и невероятно стройных — то не понимают, почему у них все происходит совсем не так. Из недавних примеров можно вспомнить Анастасию Костенко , которая после появления на свет дочки похудела за 4 дня — подробности читайте здесь.

«Я учусь любить свое тело после беременности, — заявила Али Федотовски и поделилась тем, что до сих пор не может сбросить 7 лишних килограммов, ее кожа остается растянутой, а грудь обвисла и увеличилась на два размера. После рождения первого ребенка ей в форму удалось прийти гораздо быстрее. Сейчас же она думает, что, возможно, уже и не вернет прежнюю фигуру. Но это ее не слишком беспокоит.

А вот Кэндис Свейнпол — одна из самых известных ангелов Victoria’s Secret — которую поклонники осудили за демонстрацию неидеального тела после рождения малыша — переживает из-за этого очень сильно. Она даже разразилась целой серией постов в своем микроблоги по поводу людской жестокости. А сейчас регулярно выкладывает пляжные фото, на которых у ней снова шикарная талия. Только вот загвоздка — снимки эти старые, и внимательные подписчики сразу разоблачили девушку.

Может быть, не стоит настолько зацикливаться на своей внешности? Тем более, пусть не через месяц, и даже не через два — но рано или поздно молодые мамочки приходят в отличную форму, если, конечно, этого на самом деле хотят. Доказательство тому — многодетные звезды, которым может позавидовать любая супермодель.

У Анны Седоковой две дочери — Алина и Моника — и сын Гектор, который появился на свет 8 апреля 2017 года. Все от разных мужчин.

Почти 6,5 млн подписчиков в Instagram у жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой . Идеальная фигура и три лапочки-дочки — вот залог ее популярности.

Не прошло и двух месяцев после рождения разнополых близнецов летом прошлого года, как Бейонсе уже с гордостью демонстрировала, что производство на свет троих детей (у певицы есть еще дочь Блю Айви) на ее фигуре ну нисколечко не отразилось.

Ирина Жиркова забросила карьеру модели, чтобы родить мужу-футболисту дочь и двух сыновей.

Анджелина Джоли не выкладывает своих фото в купальнике, она мечтает стать политическим деятелем, какие уж тут селфи неглиже. Но мама троих детей (и троих приемных) и в платье выглядит так, что понятно: роды ее фигуру не испортили. Правда, рожала она всего два раза — во второй раз были близнецы.

У дизайнера Марии Шаталовой трое детей от футболиста Павла Погребняка , и все сыновья.

Хайди Клум родила дочь и двух сыновей своему экс-мужу Силу, а еще одну ее дочь певец удочерил, так как на момент начала их отношений Хайди была беременной от предыдущего бойфренда.

У экс-солистки группы «Демо» Саши Зверевой дочь и сын от первого брака и еще один сын от второго.

Жена Алека Болдуина беременна вот уже в четвертый раз, однако на ее фигуре это особо не отражается, что Хилари с удовольствием демонстрирует в своем Instagram.

У Марии Порошиной три дочки: самую младшенькую, Глафиру, актриса родила в 2016 году в 42-летнем возрасте. Серафима и Аграфена появились на свет в 2005 и 2010 годах соответственно. Отец девочек — актер Илья Древнов

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