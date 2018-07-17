20+ мультфильмов про приемные семьи

К сожалению, не у всех детей есть родители. Это очень грустно, но это так. В жизни случается всякое, и многие малыши ждут того самого дня, когда они смогут встретить своих новых «мам» и «пап». И хотя это очень сложная и тревожная тема, в анимации ей уделяется довольно много внимания. Мы сами удивились, как много мультиков так или иначе затрагивают эту проблему.

Мы собрали для вас целую подборку таких картин. Все они заканчиваются хорошо и учат детей очень важным вещам. Тому, что даже если ты сильно отличаешься от своих родных, тебя все равно любят. Тому, что новую семью можно найти и никогда не стоит отчаиваться. Местами даже тому, что бывают и плохие родственники…

Начнем с мультфильмов, где люди берут в семью людей, а к необычным вариантам перейдем позже. И, конечно, какой мультфильм приходит в голову первым? Правильно, «Гадкий Я».

Что может смягчить душу настоящего злодея, который готовится к похищению Луны? Конечно, три девочки-сиротки, продающие печенье. И пусть сначала Грю удочерил их из-за своего коварного плана, это не важно. Сердце его не устояло, девочек он полюбил как родных, даже обеспечил их любящей мамой в лице спецагента Люси. В итоге, семья получилась крепкая, дружная и любящая.

Приемом в новую семью все закончилось и для Льюиса из мультфильма «В гости к Робинсонам». Сирота Льюис хочет найти свою маму, которая в детстве оставила его в приюте. Неожиданная встреча приводит мальчика к тому, что он попадает в будущее и знакомится с невероятной семейкой Робинсонов. И они были бы рады его усыновить, но оказывается, что глава семьи — это и есть Льюис, просто взрослый. Да, запутано, знаем. В мультфильме есть тяжелый момент про «отпустить», но концовка все равно счастливая.

Правда, не всегда в новой семье для ребенка все складывается удачно. Вспомним Джеймса из мультфильма «Джеймс и гигантский персик». После смерти родителей мальчику совсем не повезло — его берут к себе две ужасно вредные тетки, которые заставляют его работать и всячески унижают. Такая мужская версия «Золушки». Но встреча с маленьким паучком и семечко гигантского персика все меняет, Джеймс отправляется в изумительное приключение, в котором найдет новых друзей. А друзья — это почти семья.

Нельзя не вспомнить и «Принца Египта», мультфильм, посвященный истории Моисея. Когда к берегу реки прибило корзинку с младенцем, жена фараона приняла решение воспитать мальчика в своей семье. Правда, сложно сказать было ли это правильным решением — ведь маленький Моисей рос со сводным братом Рамзесом, и они были очень разные. Судьба развела их по разные стороны, закончилось все тяжелой битвой, тем не менее — это уж лучше, чем если бы ребенка оставили в корзине, правда?

Пожалуй, самый тяжелый (и куда более взрослый, смотреть с осторожностью!) мультфильм о сиротах — это номинировавшаяся на «Оскар» «Жизнь Кабачка». Фильм странный, мрачноватый, но полностью посвящен теме семьи, трагедии и способах ее пережить. Тут есть и родители-алкоголики, и дети, повинные в чьей-то смерти и просто нелюбовь. Но кончится все хорошо, да и рассказывается тут все правильным языком.

Нет, мы не забыли о несчастных принцессах-сиротах Диснея. Просто Золушка начала жить с мачехой, когда была уже взрослой. Белоснежка особо с мачехой и не пожила. Аврору воспитывали феи, причем не особо они за ней следили, но настоящая история про приемную семью у Диснея — «Рапунцель».

Девочку Готель взяла еще младенцем, своих родителей Рапунцель и не знала, называла Готель мамой и любила. Даже грустно, что в итоге та оказалась злодейкой. Хотя мы об этом знали с самого начала. Но в конце Рапунцель находит своих настоящих родителей, узнает, что она принцесса, и нас ждет стандартный хэппи-энд.

А бывают истории, где вместо приемного ребенка в семью берут… приемного мышонка. «Стюарт Литтл» — классика конца 90-х. В семью Литтлов хотят взять еще одного ребенка, но, приехав в приют, они видят мышонка и решают забрать его. Да, решение странное, но давайте не придираться к детскому фильму? Зато он трогательный, нежный и очень хорошо показывает, как чувствует себя «другой» ребенок, который попал в семью. И главное — объясняет то, что различия не важны, даже если ты маленький мышонок — твоя семья тебя любит.

Примерно о том же дилогия «Приключения Паддингтона». Формального усыновления в фильме, конечно, не было, но мишка явно стал членом семьи Браунов. И этому посвящены оба фильма о вежливом любителе мармелада. Принятие и любовь, общность семьи, различия и дружба — все это показано трогательно, нежно и приправлено огромной порцией приятного юмора.

Иногда и животные берут на себя непосильную ношу — быть родителями. И усыновляют человеческих детенышей, как в «Книге джунглей» и «Тарзане».

История Маугли, мальчика, которого вырастила семья волков, остается актуальной и получает все новые и новые адаптации. Тут вам и диснеевский веселый мультфильм, и очень стильный советский мультсериал, и фильм с живыми актерами, а совсем скоро — еще один фильм, который обещают сделать более мрачным и реалистичным. Как бы эту историю не снимали, мы любим Маугли, Багируи Балу, потому что они — семья.

Еще один младенец, воспитание которого взяли на себя животные — это Тарзан. На этот раз родители не волки, а обезьяны. Тарзан вырос сильным, ловким, но абсолютно диким. И да, у этой истории тоже много вариантов, но в основном в виде кино «12+». А мы будем помнить классическую диснеевскую версию, где в итоге все заканчивается хорошо, джунгли спасены, а герои нашли любовь.

Примерно сюда же можно отнести и ситуацию в «Семейке монстров». Тролли, конечно, не животные, но все-таки ближе к ним, чем к людям, наверное. В семействе троллей живет мальчик Эггс, который до определенного момента и не подозревает, что он человек. В конце ребенок найдет родных, но это не разлучит его с семьей, состоящей из коробочных монстров. Ведь семья — это и те, кто воспитал. Но и о своих корнях нельзя забывать.

А среди животных в анимационном мире есть прямо какой-то тренд на межвидовое усыновление. Первое, что приходит на ум — сирота По, которого воспитал гусь, владелец лапшичной в «Кунг-фу панде». И несмотря на различия (которые кое-кто очень и очень игнорирует), отец очень любит своего большого сына, а сын — своего старенького отца. В третьем фильме ситуация еще больше накаляется, ведь там По встречает своего настоящего отца (спойлер: оказывается он панда!). Но ничего страшного, никто не останется в обиде, любви большого мишки хватит на всех.

Еще одна странная семейка ждет нас в мультфильме «Дозор джунглей». Пингвин по имени Морис воспитывается тигрицей и уверен, что он тигр (да, вы поняли, никаких сомнений у него в этом нет), а потому ведет себя как тигр-герой. Сколачивает себе команду и пытается быть как мама — спасателем в джунглях. Кстати, сам он усыновил себе рыбку в аквариуме, которую тоже считает своим родным ребенком. И как бы все это не было абсурдно, опять же — все счастливы и ладно.

В «Трио в перьях» межвидовые различия не так сильны — воробья усыновили аисты, и он тоже очень усиленно не замечал никаких противоречий. Родители в этом мультфильме ведут себя не очень правильно с точки зрения морали (и это еще мягко сказано), но в конце будет классическое объединение семьи с принятием всех такими, какие они есть — будь они аистами или воробьями. В этом мульфтильме есть еще и семейная драма у совы, которая с точки зрения семейных ценностей выглядит еще хуже (иногда детям бывает хуже в родной семье, чем на улице).

Кстати, Симба тоже рос в «приемной» семье, хорошо, что еще бородавочником себя не считал. Его отец умер, когда он был еще львенком, так что выходит воспитанием будущего короля занимались Тимон и Пумба. Кстати, о том, как это выглядело с их стороны можно посмотреть в третьей части «Короля льва», она именно об этом.

А напоследок вспомним о нашей любимой советской классике. «Мама для мамонтенка» — самый пронзительный мультфильм о потерянных малышах и семье, ставший гимном детей-сирот. А еще «Пришелец Ванюша», где странного инопланетянина усыновляют дед с бабкой, прямо как в «Колобке», только сюжет поинтереснее. Да и «диснеевских» историй у нас тоже хватает — «12 месяцев», например. И нельзя забывать о Лунтике, инопланетянине, которого воспитали пчелы. До сих пор интересно — что же из него вырастет…

Надеемся, что в жизни, как и в мультфильмах, все дети смогут найти свою семью.

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