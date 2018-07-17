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Приставы вернули орчанке 6-летнего сына, которого прятал отец
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Приставы вернули орчанке 6-летнего сына, которого прятал отец 

АиФ-Оренбург 48 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Приставам удалось вернуть жительнице Орска младшего сына, которого после развода удерживал у себя ее бывший муж.
После расторжения брака многодетный мужчина решил, что младший ребенок будит жить вместе с ним, с этим не согласилась мать дошколенка. Она обратилась за помощью в суд, который встал на ее сторону. Однако после возбуждения исполнительного производства мужчина скрылся вместе с сыном в неизвестном направлении. Приставы получили информацию о том, что орчанин переехал в Краснодар, после беседы мужчина согласился вернуть ребенка матери. Женщина приехала за сыном и забрала его.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП по Оренбургской области.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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