Приставы вернули орчанке 6-летнего сына, которого прятал отец

Приставам удалось вернуть жительнице Орска младшего сына, которого после развода удерживал у себя ее бывший муж.

После расторжения брака многодетный мужчина решил, что младший ребенок будит жить вместе с ним, с этим не согласилась мать дошколенка. Она обратилась за помощью в суд, который встал на ее сторону. Однако после возбуждения исполнительного производства мужчина скрылся вместе с сыном в неизвестном направлении. Приставы получили информацию о том, что орчанин переехал в Краснодар, после беседы мужчина согласился вернуть ребенка матери. Женщина приехала за сыном и забрала его.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП по Оренбургской области.