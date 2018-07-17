Судебные приставы вернули матери похищенного отцом ребенка

Отец многодетного семейства похитил у бывшей жены их общего ребенка и скрылся. Судебные приставы нашли мальчика и вернули матери.

Исполнительное производство об определении места жительства несовершеннолетнего с мамой находилось в районном отделе судебных приставов города Орска.

Как поясняют в областном УФССП, после развода с женой мужчина решил забрать младшего ребенка. Мать мальчика с решением бывшего мужа была категорически не согласна. На сторону женщины встал и суд. Как только на отца возбудили исполнительное производство, он забрал ребенка и скрылся с ним в неизвестном направлении. Правоохранители отрабатывали все возможные версии о местонахождения 6-летнего мальчика, пока им не поступила информации о том, что мужчина находится в Краснодаре. Там его и задержали. Побеседовав с отцом, судебным приставам удалось уговорить его отдать ребенка матери и оплатить все расходы на транспорт. После этого женщина отправилась в Краснодар на встречу со своим сыном.