Верхнекамский районный суд оставил детей родителям, состоящим на учете у врача-нарколога

Верхнекамский районный суд оставил детей родителям, ранее неоднократно привлекающимся к административной ответственности за злоупотребление алкоголем.

Управление образования обратилось с гражданским иском в суд о лишении родительских прав родителей мальчиков-близнецов 2016 года рождения.

Семья уже достаточно давно состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за злоупотребления спиртными напитками и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Как было доказано в суде, ответчики нигде не работают, на учете в центре занятости не состоят, имеют долги по услугам ЖКХ, вся семья живет только на детские пособия, при этом на эти деньги родители пьют, а в доме антисанитарные условия для жизни. Оба родителя состоят на учете у врача-нарколога.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд не нашел достаточных оснований, чтобы лишить родителей родительских прав в отношении своих детей, так как с января этого года родители стали исправлять ситуацию: перестали пить и стали работать над улучшением условий проживания для мальчиков.

Ответчики были ограничены в своих правах. Также судом было вынесено решение о взыскании с них алиментов на содержание детей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Фото — jurist-ryazan.ru