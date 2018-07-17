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Верхнекамский районный суд оставил детей родителям, состоящим на учете у врача-нарколога
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Верхнекамский районный суд оставил детей родителям, состоящим на учете у врача-нарколога 

Vyatka-grad.ru 29 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Верхнекамский районный суд оставил детей родителям, ранее неоднократно привлекающимся к административной ответственности за злоупотребление алкоголем.
Управление образования обратилось с гражданским иском в суд о лишении родительских прав родителей мальчиков-близнецов 2016 года рождения.
Семья уже достаточно давно состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за злоупотребления спиртными напитками и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
Как было доказано в суде, ответчики нигде не работают, на учете в центре занятости не состоят, имеют долги по услугам ЖКХ, вся семья живет только на детские пособия, при этом на эти деньги родители пьют, а в доме антисанитарные условия для жизни. Оба родителя состоят на учете у врача-нарколога.
Рассмотрев все обстоятельства дела, суд не нашел достаточных оснований, чтобы лишить родителей родительских прав в отношении своих детей, так как с января этого года родители стали исправлять ситуацию: перестали пить и стали работать над улучшением условий проживания для мальчиков.
Ответчики были ограничены в своих правах. Также судом было вынесено решение о взыскании с них алиментов на содержание детей.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
Фото — jurist-ryazan.ru
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