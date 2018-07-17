Гороскоп PEOPLETALK: какой ты родитель по знаку зодиака?

Мы не любим длинные гороскопы, поэтому составили свой — короткий и веселый. Какой ты будешь родитель по знаку зодиака?

Козерог

(с 23 декабря по 20 января)

Обожают семейные посиделки (раз в неделю — это минимум) и чтят традиции. Всегда помогут ребенку решить какую-то личностную проблему, но только если он сам попросит о помощи. Козероги не слишком эмоциональны, поэтому тревогу в глазах отпрыска не заметят.

Водолей

(с 21 января по 19 февраля)

Считают, что лет с пяти ребенок — уже взрослый и должен уметь решать свои проблемы самостоятельно. Частенько перегибают палку — отпрыск начинает думать, что маме или папе он безразличен, и резко прекращает воспринимать их авторитет.

(с 20 февраля по 20 марта)

Обожают своих детей и готовы принести им все на блюдечке с голубой каемочкой. Мелкие хитрецы просекают фишку и начинают откровенно этим пользоваться. В итоге что — вырастают избалованные маменькины сынки, которые привыкли получать все и сразу.

(с 21 марта по 20 апреля)

Очень любят своих детей и гордятся их любыми успехами, даже самыми незначительными. Требуют беспрекословного послушания, но в душе радуются, когда дети находят лазейки для невыполнения — значит, у них появляются собственные ориентиры.

Телец

(с 21 апреля по 21 мая)

Уверены, что чем больше у ребенка дорогого и красивого шмотья и прибамбасов, тем лучшим человеком он вырастет. Происхождение сей теории неизвестно, так что совет один: отбирать у Тельцов кошелек и объяснять, что вот этот школьный костюм за 2 тысячи ничем не хуже вон того за 38.

Близнецы

(с 22 мая по 21 июня)

Считают, что дети — их лучшие друзья. С одной стороны, они всегда знают все (ну или почти все) подробности их жизни — с такими родителями дети делятся этим крайне охотно. С другой — полное отсутствие родительского авторитета (ты же в первую очередь мой друг).

(с 22 июня по 22 июля)

Идеальный родитель. Серьезно. Все поймет, все простит, все объяснит. Умеет наказывать так, что ребенку больше никогда не захочется пакостить. Большой минус — считают, что всегда правы, а дети априори неправы. Не дают им много свободы, поэтому, даже повзрослев, отпрыски спрашивают разрешения на многие вещи.

(с 23 июля по 21 августа)

Своих детей просто обожают, поэтому вообще ничего не запрещают. Мороженое? Пожалуйста. Велик? На, держи. В школу не ходить? Да кому она нужна, эта школа. Так что супругам Львов надо быть постоянно начеку, иначе вседозволенность приведет к печальным последствиям.

(с 22 августа по 23 сентября)

Ничто не волнует Дев больше, чем успеваемость и интеллект их детей. В школе их отпрыски ходят во все кружки, дома читают книги и смотрят кино из списка номинантов «Оскара» и с пятого класса готовятся поступать в МГУ

(с 24 сентября по 23 октября)

Прикладывают все усилия для того, чтобы вырастить из детей в первую очередь порядочных людей. Всему остальному, по мнению Весов, их отпрыски научатся в школе сами. В какой-то степени дети таких родителей — самые счастливые. За плохие оценки их не ругают, за драки тоже (только если он не полез первый и не по делу).

Скорпион

(с 24 октября по 22 ноября)

Считают, что правы всегда и во всем, и часто не дают детям даже высказать свою точку зрения. Уверены, что «я — родитель, значит, я прав» — самая логичная позиция в воспитании, и они ее придерживаются.

Стрелец

(с 23 ноября по 22 декабря)

У Стрельцов дом — полная чаша. Они всегда готовы принимать гостей и с искренним радушием к ним относятся. Так что в доме Стрельцов часто тусуются друзья их детей, и все расходятся довольными. С детства прививают любовь к труду.

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