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Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме
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Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Backgrid / Legion-Media
Модель вышла на подиум, кормя грудью пятимесячного ребенка, на показе купальников во Флориде, США. Об этом сообщает Metro.
Мара Мартин стала одной из 16 женщин, выбранных для участия в шоу журнала Sports Illustrated. Она демонстрировала золотой бикини, который сняла с одного плеча, чтобы покормить свою дочь Арию. На голове девочки были синие наушники, защищающие ее от громких звуков и музыки.
«Все мои знакомые знают, что это было моей давней мечтой. Не могу поверить, что мы с дочерью появились в заголовках, и я показываю то, что делаю каждый день», — прокомментировала свой выход Мартин и добавила, что надеется приучить общественность к виду кормящих матерей.
Показ прошел в воскресенье, 15 июля. Его открывала 23-летняя сноубордистка Бренна Хукаби с протезом. Спортсменка потеряла правую ногу восемь лет назад из-за остеосаркомы.
В мае жительница Великобритании изобрела футболку, которая позволила матерям испытывать меньше дискомфорта во время кормления грудью в общественных местах. По ее словам, новая вещь оказалась настолько удобной, что женщина решила поделиться идеей со всеми кормящими матерями и запустить собственный бизнес по производству подобной одежды.
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