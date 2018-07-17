Самые умные: почему осетины поступают в МГИМО без экзаменов

За неприметной дверью в историческом центре Владикавказа готовят будущих студентов одного из самых престижных вузов страны. Четвертый год подряд одиннадцатиклассники из центра развития одаренных детей «Интеллект» оказываются в числе победителей телевизионной олимпиады «Умницы и умники» на Первом канале и без экзаменов зачисляются в МГИМО

Одним из победителей минувшего 26-го сезона игры стал Муслим Дзодзиков, еще двое ребят из Северной Осетии дошли до финала. Все они — ученики педагога центра Залины Сосрановой. Всего с 2009 года она подготовила семь победителей и двух призеров телеолимпиады (призеры получают дополнительные 100 баллов к ЕГЭ по гуманитарному направлению).

Мы поговорили с Залиной Сосрановой, чего стоит поступление в МГИМО и как развить талант в ребенке.

«Минимальный объем чтения — шесть часов в день»

— Школы республики присылают нам заявки на участие в телеконкурсе. Мы проводим собеседование с ребятами по обществознанию, истории, литературе. В два этапа отбираем лучших, с ними и занимаемся дальше.

Для четвертьфинального этапа регионы получают три темы, на полуфинал и финал — по одной. На подготовку к каждой — ровно месяц. Темы обширные. К примеру, в этом году в полуфинале была очень сложная — «Страны Балканского полуострова». Финальная тема не менее объемная — «Города России», мы даже не знали, что именно будет: культура, история, какие ее периоды — древняя Русь или современная Россия?

Чтобы не «промахнуться», приходится перерабатывать огромный объем материала. Подбор литературы и источников — важный этап, от которого зависит наш результат. В прошлом году мы угадали практически всю литературу. Тогда наша Диана Камболова стала победителем. Но так случается не всегда.

В телеигре важное значение имеет конкурс красноречия. К нему мы тоже готовимся: прежде чем начать занятие, я даю 15 минут, чтобы ребята подготовили выступление. Затем все вместе разбираем их тексты.

Вообще, ребятам приходится сложно: за короткое время надо проштудировать огромный объем литературы, а они ведь еще учатся в школе. Выпускные классы, подготовка к ЕГЭ — и без того много работы. Занимаемся два-три раза в неделю по три-четыре часа. Ближе к финалу — каждый день. Но не стоит думать, что детей приходится заставлять. Отнюдь, на этом даже родители не настаивают, ребята сами проявляют интерес. Бывает, звонят в 12 часов ночи, советуются по поводу литературы. Минимальный объем чтения — шесть часов в день. В прошлом году на всех этапах олимпиады дети прочитали 90 книг, каждая — объемный труд.

Результат стоит таких усилий. Та же Диана Камболова занималась по 15 часов в день. Но она ни о чем не пожалела. Сейчас студентка одного из лучших вузов России изучает китайский язык, знать который мечтала с детства. Более того, она уже практически трудоустроена, так как образование по этому направлению — заказ Министерства иностранных дел России

«Не надо развивать в ребенке чувство поражения»

— В Москве дети уже не занимаются, приезжаем непосредственно на игру. Живем все вместе в гостинице. Отыграли неделю четвертьфиналов — возвращаемся домой. Если прошли, получаем новую тему и начинаем подготовку к следующему этапу. Потом полуфинал и финал. Его снимают в Останкино в течение одного дня — с 12:00 до 22:00. В студии бывают только участники игры — ведущий, жюри и дети. Преподавателям там находиться запрещено, телефоны заносить тоже.

Я всегда очень переживаю и перед игрой, и во время нее, но детям стараюсь этого не показывать, боюсь, что мое волнение передастся им. Когда что-то идет не так, всегда делаю им замечание, чтобы держать в тонусе. Они, как все их сверстники, любят себя пожалеть. Я же, наоборот, веду себя строго, и тогда они берут себя в руки. За время подготовки к игре я хорошо изучаю характер каждого и могу предположить, как именно его психологически настроить.

Никогда не смотрю эфиры — нервничаю. Но ребята сами все рассказывают. Правда, после игры стараюсь их отвлечь, чтобы они дали мозгу отдохнуть. Никогда не прошу сразу анализировать свои ошибки, все это уже потом. Если ребенок проиграл, не надо развивать в нем чувство поражения, лучше просто забыть об этом и двигаться дальше. Я в таких случаях говорю: «Не волнуйтесь, генеральские погоны с вас не снимут — у вас их нет».

От чего зависит успех? Главное, конечно, знания. Плюс удача. Многое решает и характер: если ребенок не справляется со своими эмоциями, ему сложно собраться и настроиться на игру. Очень важна реакция, так как многое зависит от того, как быстро ты поднимешь руку. В студии одновременно находится более ста детей, лучшие умы страны их возраста. Важно соображать максимально быстро и так же реагировать.

Как воспитать победителя

— Говорят, что победителей не ищут, их взращивают. Важно развивать в ребенке мышление, логику, творческие способности. Но если у ребенка нет природных данных, сделать это будет очень сложно.

Заниматься надо с раннего детства. Наклонности детей проявляются довольно рано, и их надо развивать. Есть специальные методики, разработанные по государственным образовательным программам. На базе «Интеллекта» они реализуются начиная с 4−5 лет вплоть до 11 класса. Олимпиадное движение, например, очень популярно — считается, что оно развивает одаренность в ребенке. К каждому ученику нужен свой подход в зависимости от скорости усвоения материала и так далее.

Редкие дети понимают, что именно им надо. Поэтому иногда их стоит направлять. Здесь важно, чтобы это делали и родители. Не все дети, к примеру, осознают, что «Умники» — шанс поступить в один из лучших вузов страны без ЕГЭ. Это очень серьезный стимул, но его надо донести до ученика.

Чтобы не «загнать» школьника, учителя и родители должны действовать слаженно. Родители, как правило, знают возможности своих детей. Оптимально, если они координируют свои действия в вопросе влияния на ребенка с учителем.

За уровень знаний ученика ответственен педагог. У родителей другие функции — воспитательные. Проконтролировать, чтобы ребенок сел за уроки — да, но не более. Преподаватель же должен научить, объяснить, подсказать, помочь. И утвердить ребенка в мысли, что он сумеет добиться успеха.

«Успешный ребенок — не обязательно отличник»

— Как мотивировать ребенка учиться? Тут все индивидуально. Одним детям нужен стимул. Я знаю родителей, которые покупают сотовые телефоны за отличную учебу или за то, чтобы сын или дочь говорили на родном языке. И это действует, дети стараются, если их ждет награда. Другие и сами считают необходимым учиться.

Часто родители спрашивают, наказывать ли за плохие отметки? Тройка — плохая отметка. Но иногда троечники становятся выдающимися людьми. Так что оценки — не главное, гораздо важнее, чтобы ребенок усваивал знания, а не занимался зубрежкой в погоне за высокими баллами. Успешный ребенок — это не обязательно отличник. По моему личному опыту отличники и другие дети устраиваются в жизни примерно с одинаковым успехом.

В корне неверно утверждение, что отличники лишены детства. Есть ученики, которым, чтобы получить отличную оценку, достаточно потратить полчаса, другим хватит и перемены. А если ребенок нацелен именно на получение знаний, а не хороших оценок, тогда, конечно, ему будет сложнее, и нужно больше времени на занятия. Тут на первый план выступают упорство, трудолюбие. И такие дети не всегда отличники.