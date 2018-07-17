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Первый поход в музей
Аист на крыше
28 минут назад
Женский форум
Фото:
Аист на крыше
Когда впервые отправляться с ребёнком в музей?
Какой выбрать?
Как превратить посещение музея в праздник?
Советы опытной мамы, а по совместительству телеведущей, Елены Снитовской.
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