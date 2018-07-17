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Неадекватный водитель в Петербурге чуть не расстрелял автомобиль с детьми
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Неадекватный водитель в Петербурге чуть не расстрелял автомобиль с детьми 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Петербуржец Антон Х., направляясь из Петергофа в Северную столицу на автомобиле вместе с семьей, столкнулся на дороге с неадекватным водителем «Газели», которому не понравилось, что его не пропустили вперед.
По информации Пятого канала, в салоне машины Антона находились его мама, супруга, а также двое детей — четырехлетняя девочка и двухмесячный мальчик. Сам инцидент произошел в районе улицы Пионерская.
Догнав своего «обидчика», водитель «Газели», достал пистолет, вышел из своей машины и направился к автомобилю Антона, а затем принялся угрожать расправой и пытаться открыть дверь. В итоге автовладелец, опасаясь за свою семью, спешно уехал, после чего обратился с заявлением в полицию. Известно, что «Газель» предполагаемого дебошира зарегистрирована на имя некой женщины. Каким образом она может быть связана с автохулиганом, пока неизвестно.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, как в Москве задержали водителя, сбившего инспектора ГИБДД.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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