Неадекватный водитель в Петербурге чуть не расстрелял автомобиль с детьми

Петербуржец Антон Х., направляясь из Петергофа в Северную столицу на автомобиле вместе с семьей, столкнулся на дороге с неадекватным водителем «Газели», которому не понравилось, что его не пропустили вперед.

По информации Пятого канала, в салоне машины Антона находились его мама, супруга, а также двое детей — четырехлетняя девочка и двухмесячный мальчик. Сам инцидент произошел в районе улицы Пионерская.

Догнав своего «обидчика», водитель «Газели», достал пистолет, вышел из своей машины и направился к автомобилю Антона, а затем принялся угрожать расправой и пытаться открыть дверь. В итоге автовладелец, опасаясь за свою семью, спешно уехал, после чего обратился с заявлением в полицию. Известно, что «Газель» предполагаемого дебошира зарегистрирована на имя некой женщины. Каким образом она может быть связана с автохулиганом, пока неизвестно.

Обстоятельства случившегося уточняются.