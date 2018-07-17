МВД предложило упрощенно давать гражданство родителям россиян

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости МВД РФ предлагает внести изменения в закон «О гражданстве России» и разрешить давать гражданство в упрощенном порядке трудоспособным родителям российских граждан, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас проживающие в России иностранные граждане и лица без гражданства вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания (пять лет со дня получения вида на жительство), в том числе, если являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь. При этом их ребенок должен быть гражданином РФ и достичь возраста 18 лет.

"Гражданство РФ не могут приобрести родители, находящиеся в трудоспособном возрасте, имеющие дееспособных детей — граждан России. Предлагается внести изменения в пункт «в» части второй статьи 14 Федерального закона № 62-ФЗ, сняв ограничения по нетрудоспособности для упомянутой категории соискателей российского гражданства", — говорится в тексте проекта.

Планируемый срок вступления законопроекта в силу — июль 2019 года.

Нетрудоспособными гражданами считаются инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети умершей одинокой матери, потерявшие одного или обоих родителей, либо оба родителя которых неизвестны. Кроме того, нетрудоспособными являются граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 для мужчин и 50 лет для женщин, а также граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет.