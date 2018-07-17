Полиция проверит обстоятельства смерти от ожогов грудного ребенка на юго-востоке Москвы

Грудной ребенок погиб от ожогов в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

По его словам, в ночь на 17 июля 2018 г. в полицию поступила информация о гибели 10-месячной девочки в автомобиле «скорой помощи» на Волгоградском проспекте у д. 86, корп. 2. Безработная мать ребенка сообщила, что на него попал кипяток из чайника. «Врачи успели лишь поместить девочку в автомобиль, где она скончалась. Причиной смерти, предварительно, стали обширные ожоги», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что следователи выясняют обстоятельства случившегося. Проводится проверка.