Саша Зверева трогательно поздравила сына с 3-летием

Она заметила, что мальчик научил ее видеть хорошее во всех людях.

Певица, дизайнер, а также бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева сегодня отмечает день рождения своего младшего сына Льва. Мальчику исполняется 3 года и он первый ребенок звезды, который родился в США. Саша называет мальчика «сыном Океана» и уверена, что он неспроста пришел в ее жизнь. Конечно, в день рождения ребенка звезда оставила ему трогательное послание в Instagram.

Ты сам даже ещё не догадываешься… Своим красивым приходом в этот мир всего 3 года назад ты поменял меня на 180 градусов. А следом за мной начали меняться к лучшему судьбы сотен тысяч, миллионов женщин, их детей, их семей. Ты пришёл, и твой приход в эту жизнь дал мне силы пустить корни на земле, где я чувствую абсолютное счастье! Ты пришёл, выбрав меня неспроста — такой «не такой», такой «не по правилам» — принес важные трансформации, ты показал мне, как много у меня терпения!

— начала свое поздравление певица.

Она уверена, легко любить спокойных и послушных детей. А вот любить ребенка вопреки его вздорному характеру, несоответствию ожиданиям — этому надо научиться. Лев, по словам Саши, помог ей начать видеть даже в самых сложных людях хорошее и красивое где-то в глубине души.

Ты пришёл в тот момент, когда моё счастье и любовь в окружающей меня красоте мира уже не помещались внутри — и мне так хотелось передать это ещё кому-то! Ты состоишь из тихоокеанских волн, калифорнийских закатов, золотого песка, лохматых долговязых пальм! Во что бы то ни стало, как бы ни бывало трудно — я люблю и буду любить тебя, защищать, давать лучшее. Мы все знаем, что ты добрый и ласковый, и очень ждём, когда это распространится на окружающий тебя мир, сменив твоё грозное «Рррррр!» С днем рождения! С 3-летием, судьбоносный Лев!

— заключила Саша, поделившись галерей из фотографий.

Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva)

17 Июл 2018 в 12:24 PDT Поклонники в комментариях оценили поздравление, написанной Сашей для сына. Они также наперебой принялись поздравлять мальчика и пожелали ему много всего хорошего.

Напомним, в 2012 году Саша Зверева официально объявила о своем уходе из группы «Демо». Во время своей концертной деятельности она успела дважды стать мамой. От первого брака с банкиром Ильей у нее в 2003 году появилась дочь Василиса, а в 2008 году сын Макар. Сейчас певица также растит сына Льва от второго брака с диджеем Дмитрием Алмазовым. Младшего сына звезда родила в 2015 году.

Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva)

25 Мар 2018 в 8:39 PDT Фото: Instagram / sashazvereva