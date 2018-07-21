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Пропавшего в Перми четыре дня назад глухонемого мужчину нашли
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Пропавшего в Перми четыре дня назад глухонемого мужчину нашли 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Глухонемого 27-летнего мужчину, который пропал в Перми 18 июля, нашли.
Родственники пропавшего подтвердили корреспонденту «АиФ-Прикамье» информацию о том, что пермяк дома. Его нашли на улице Ушакова 20 июля. Подробностей о пропаже мужчины «АиФ-Прикамье» родные пермяка не сообщили.
Во время поиском пропавшего жители Закамска не раз сообщали о том, что видели пропавшего мужчину.
Напомним, 27-летний глухонемой пермяк 18 июля вышел из дома и не вернулся. Накануне пропажи он не ссорился с родными и ранее не сбегал из дома.
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Женский форум  Ещё 12 источников 
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