В Перми пропал 27-летний глухонемой мужчина

Родные разыскивают 27-летнего Александра Чикишева, пропавшего 18 июля в Кировском районе Перми.

Молодой человек с рождения глухонемой, в среду, около 19.00 вечера он вышел из дома прогуляться. Но ни к ночи, ни на следующий день домой не вернулся. Никаких ссор или конфликтов в семье перед этим не было.

«Мы искали его в своём районе, обзвонили все больницы, но человека, похожего на брата, к ним не поступало, — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра пропавшего молодого человека. — Поэтому мы написали заявление о розыске в полицию и просим всех, кому что-либо известно о нём, позвонить нам по указанным ниже телефонам».

Приметы: худощавого телосложения, волосы тёмного цвета, рост примерно 170, был одет в чёрную футболку и джинсовые шорты.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией, позвонить в полицию или по номеру телефона +79194702320, +79194615256.