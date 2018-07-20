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В Перми пропал 27-летний глухонемой мужчина
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В Перми пропал 27-летний глухонемой мужчина 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Родные разыскивают 27-летнего Александра Чикишева, пропавшего 18 июля в Кировском районе Перми.
Молодой человек с рождения глухонемой, в среду, около 19.00 вечера он вышел из дома прогуляться. Но ни к ночи, ни на следующий день домой не вернулся. Никаких ссор или конфликтов в семье перед этим не было.
«Мы искали его в своём районе, обзвонили все больницы, но человека, похожего на брата, к ним не поступало, — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра пропавшего молодого человека. — Поэтому мы написали заявление о розыске в полицию и просим всех, кому что-либо известно о нём, позвонить нам по указанным ниже телефонам».
Приметы: худощавого телосложения, волосы тёмного цвета, рост примерно 170, был одет в чёрную футболку и джинсовые шорты.
Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией, позвонить в полицию или по номеру телефона +79194702320, +79194615256.
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