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Росгвардеец спас истекающего кровью челябинца
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Росгвардеец спас истекающего кровью челябинца 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В среду, 18 июля, в 20:44 на контрольно-пропускной пункт ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области с ножевым ранением в туловище обратился, истекавший кровью, мужчина. Он пояснил, что удар ему нанёс знакомый. Преступление произошло на почве давнего конфликта и личностных неприязненных отношений между ними.
Незамедлительно заместителем командира оперативной роты ОМОН мужчине была оказана первая доврачебная помощь. Благодаря умелым и профессиональным действиям представителя специального подразделения кровотечение было быстро остановлено. На место вызвана карета «скорой помощи».
«Потерпевший сообщил сотрудникам Росгвардии приметы нападающего. На его поиски были ориентированы два экипажа ОМОН. При проведении оперативно-поисковых мероприятий были задержаны двое схожих по приметам граждан. Потерпевший указал на одного из них. Им оказался местный житель, 1985 года рождения. При проверке задержанного по базам данных группа оперативного реагирования ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области выяснила, что мужчина ранее судим за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.
На место вызвана следственно-оперативная группа, которая при проведении досмотра изъяла у задержанного нож. Мужчина доставлен в отдел полиции «Ленинский» для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. Потерпевший госпитализирован в лечебное учреждение.
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