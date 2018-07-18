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Югорские росгвардейцы получили награды за отличную службу на ЧМ-2018
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Югорские росгвардейцы получили награды за отличную службу на ЧМ-2018 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудники югорской Росгвардии больше месяца охраняли общественный порядок во время Чемпионата мира по футболу — 2018 в Екатеринбурге.
На днях росгвардейцы вернулись в родной регион. Прямо на перроне отличившихся бойцов встречал начальник Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре полковник полиции Евгений Федоткин. Глава Управления удостоил подчинённых самой высокой похвалы. По его мнению, во время чемпионата югорские росгвардейцы проявили себя с лучшей стороны.
Прямо на вокзале в Сургуте отличившиеся бойцы получили заслуженные награды. 12 сотрудников ОМОН награждены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями. Трём росгвардейцам вручены погоны в связи с присвоением первых офицерских званий.
Автор фото: Людмила Данилова
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