Югорские росгвардейцы получили награды за отличную службу на ЧМ-2018

Сотрудники югорской Росгвардии больше месяца охраняли общественный порядок во время Чемпионата мира по футболу — 2018 в Екатеринбурге.

На днях росгвардейцы вернулись в родной регион. Прямо на перроне отличившихся бойцов встречал начальник Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре полковник полиции Евгений Федоткин. Глава Управления удостоил подчинённых самой высокой похвалы. По его мнению, во время чемпионата югорские росгвардейцы проявили себя с лучшей стороны.

Прямо на вокзале в Сургуте отличившиеся бойцы получили заслуженные награды. 12 сотрудников ОМОН награждены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями. Трём росгвардейцам вручены погоны в связи с присвоением первых офицерских званий.