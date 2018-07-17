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Звезда сериала «Тайны следствия» рассказал о пережитой жестокости в детском доме
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Звезда сериала «Тайны следствия» рассказал о пережитой жестокости в детском доме 

Teleprogramma.pro 36 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
История Николая Перминова тронула тысячи телезрителей несколько лет назад. Родная мать отказалась от него сразу после рождения, поэтому Николай жил в детском доме. Лишь несколько лет назад Перминов смог разыскать родственников.
«Я помню себя с трех лет. Когда из дома малютки я попал в детский дом, то сразу понял, в какой жестокий мир я попал. Нас жестоко избивали, постоянно. Я был еще маленьким, а старшие ребята по традиции били младших. Мне больно об этом говорить, я даже убегал из детского дома несколько раз. Искал еду на кладбище, ходил и просил деньги, но меня находили и возвращали», — вспоминает Николай.
Николай, как и любой ребенок, ждал, когда за ним придут или усыновят. Будущего артиста действительно один раз забирали из дома малютки, но Николай прожил в приемной семье несколько лет. Приемные родители отказались от содержания и воспитания мальчика из-за того, что он был болен. «Я ничего не помню про ту семью, что они со мной делали. Может, это и к лучшему», — делится артист. Вторая приемная дочь Светланы Перминовой признавалась, что ее мать была очень жестоким человеком, поэтому Николаю в какой-то степени повезло.
«Когда я попал в армию, мне было легче, чем в детском доме. Дедовщина меня не пугала, я настолько привык к жестокости, что даже страшно», — вспоминает артист. Впервые Николай женился рано, в 18 лет. Его супруга Валентина в скором времени родила будущему артисту малыша, но в скором времени пара развелась. Артист увидел своего старшего сына лишь спустя 23 года после того, как расстался с первой супругой. Позже Николай вновь женился, но брак со второй супругой не смог продержаться долго — в этом союзе родился сын Александр.
Сейчас Николай поддерживает отношения с двумя сыновьями и рад, что может быть рядом с наследниками. «Я виноват, что не боролся за старшего сына. Рад, что сейчас все хорошо», — говорит артист.
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