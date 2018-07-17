Малыша, родившегося на борту самолета, назвали в честь авиакомпании

Малыш успешно появился на свет прямо в небе.

Молодая мама из Кыргызстана решила необычным способом отблагодарить сотрудников самолета, которые помогли ей успешно родить сына прямо в небе. Махбуба Сермаматова и ее супруг назвали новорожденного мальчика в честь авиакомпании «Уральские Авиалинии» . Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что мальчик будет носить имя Уралбек. Он появился на свет 7 июля, когда никто этого не ждал. 22-летняя Махбуба и ее супруг в тот день летели рейсом Ош— Екатеринбург. Планировалось, что малыш появится на свет только в августе. Однако, сразу после взлета женщина поняла, что рожает. У беременной неожиданно отошли воды. Экипаж воздушного судна не растерялся. Они помогли мальчику появиться на свет и приняли роды. Все прошло успешно — ни у мамы, ни у малыша после такого экстремального опыта проблем не обнаружено.

Не удивительно, что счастливая семья решила отблагодарить авиакомпанию, которая нанимает таких компетентных сотрудников.

Случаи родов на борту самолетов периодически становятся известны всему миру. Так, «Летидор» уже писало малышке Хейвен, которая стала первым младенцем, родившимся на борту одного из самолетов филиппинской авиакомпании Cebu Pacific Air. За такое появление на свет девочка получила подарок — миллион бесплатных воздушных миль. А в апреле 2017 года стюардессы турецкой авиакомпании приняли роды на высоте 13 тысяч метров у гражданки Франции.

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