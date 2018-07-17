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Воронежца, похитившего 10-летнюю соседку, отправили в психбольницу
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Воронежца, похитившего 10-летнюю соседку, отправили в психбольницу 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Суд признал 26-летнего воронежца, похитившего 10-летнюю соседку, невменяемым и отправил на лечение в психбольницу, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Напомним, инцидент произошел прошлым сентябрем. Вечером воронежец подошел к ребенку возле дома по улице Космонавта Комарова, схватил ее за волосы и, закрыв глаза, затащил в подъезд. Он поднес к лицу девочки кухонный нож и угрожал убить. К счастью, на этаж поднялись жильцы, и ребенку удалось вырваться из рук преступника.
После назначенных судебных экспертиз выяснилось, что воронежец совершил нападение на ребенка в состоянии невменяемости.
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