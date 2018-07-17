Воронежца, похитившего 10-летнюю соседку, отправили в психбольницу

Суд признал 26-летнего воронежца, похитившего 10-летнюю соседку, невменяемым и отправил на лечение в психбольницу, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Напомним, инцидент произошел прошлым сентябрем. Вечером воронежец подошел к ребенку возле дома по улице Космонавта Комарова, схватил ее за волосы и, закрыв глаза, затащил в подъезд. Он поднес к лицу девочки кухонный нож и угрожал убить. К счастью, на этаж поднялись жильцы, и ребенку удалось вырваться из рук преступника.

После назначенных судебных экспертиз выяснилось, что воронежец совершил нападение на ребенка в состоянии невменяемости.