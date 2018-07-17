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Поклонники переживают за здоровье старшего сына Галины Боб
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Поклонники переживают за здоровье старшего сына Галины Боб 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звезда сожалеет, что не смогла угнаться за ребенком во время прогулки.
Певица и актриса Галина Боб, известная многим по сериалу «Деффчонки», рассказала в Instagram о несчастном случае, произошедшем в ее семье. К сожалению, звезда неудачно погуляла с двумя сыновьями. Старший Лев, судя по всему, во время бега упал и ударился головой об асфальт. А маме пришлось срочно везти его в больницу.
Погуляли…😕Боевое крещение пройдено, соперник был не из простых — асфальт! Думаю, мамы мальчиков нас поймут. Как угнаться за двумя? Двумя мальчиками… Слава Богу, по рентгену все в порядке. 🙏🏻 По поведению и общему состоянию тоже… Спасибо за поддержку🙏🏻❤️,
— рассказала в соцсети звезда.
Публикация от Galina Bob (@galabob)
16 Июл 2018 в 9:54 PDT  «Аж сердце в пятки, пусть детки никогда не болеют!», «Бедняжка…😔», «Выздоравливайте поскорее ❤», «Пусть скорее все заживет! Бедный Левушка», «Маленький котенок, ну как так-то», — тут же заволновались поклонники. Многие заметили, что такое с маленькими детьми происходит довольно часто, причем, как с девочками, так и с мальчиками.
Напомним, 25 апреля 2017 года Галина Боб стала мамой во второй раз. У звезды снова родился сын. Мальчика назвали Андреем. Также за пару дней до родов звезда дала эксклюзивное интервью «Летидору», в котором поделилась мыслями о семейной жизни.
О своей второй беременности Галина Боб рассказала на сольном концерте, где она презентовала дебютный альбом «Сладкие вещи» в ноябре 2016 года. Тогда звезда находилась уже на пятом месяце беременности. Узнала же о своем интересном положении актриса на третьем месяце — и даже, по собственному признанию, сделала несколько тестов, чтобы убедиться в произошедшем.
Галина Боб замужем за режиссером Сергеем Корягиным с января 2015 года. Впервые пара стала родителями 20 марта 2015 года, у них родился сын Лев.
Публикация от Galina Bob (@galabob)
8 Июл 2018 в 3:20 PDT  Фото: Instagram / @galabob
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