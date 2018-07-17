Паре из воронежского села вынесли приговор за смерть 3-месячного сына из-за самолечения 

Мать малыша оштрафовали, а отца наказали исправработами. Аннинский районный суд в понедельник, 16 июля, вынес приговор по делу о смерти 3-месячного младенца из многодетной семьи. За гибель малыша осудили его 41-летнюю мать и 42-летнего отца. Малыш умер из-за кишечной инфекции, которую родители лечили сами, без помощи врачей. В наказание за причинение смерти по неосторожности суд назначил отцу 6 месяцев исправительных работ — этот срок он будет отчислять часть от своей зарплаты в доход государства. Маму погибшего младенца оштрафовали на 10 тыс. рублей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в суде. Родители малыша полностью признали вину и раскаялись в преступлении. Поэтому дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. Как сообщали в СУ СКР по региону, мальчик родился у пары, проживающей в гражданском браке, 20 августа 2017 года. Его родители не показывали его врачам, не возили его в детскую консультацию, как положено. По сведениям «Вести-Воронеж», семья, где случилась трагедия, многодетная. Умерший мальчик был из двойни. Сейчас пара воспитывает четверых детей. Семья живёт в отдалённом от райцентра селе. Возможно, поэтому у родителей не получилось вовремя обратиться к врачу, так как они не сочли положение малыша опасным. Супружеская пара очень переживает из-за смерти сына. Семья находится в трудной жизненной ситуации и, скорее, заслуживает помощи и поддержи, чем общественного порицания. Малыш заболел в декабре 2017 года, сообщали ранее в СУ СКР по региону. Шестого декабря у младенца началась рвота, повысилась температура, он стал вялым. Вместо того, чтобы показать сына врачам, взрослые стали лечить его самостоятельно. Малышу давали жаропонижающие средства, чтобы сбить температуру. С каждым днём малышу становилось всё хуже, но мать и отец не стали вызывать врачей, а продолжили заниматься самолечением. Малыш умер 9 декабря 2017 года. — Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы первоначальной причиной смерти ребенка явилась острая кишечная инфекция бактериального происхождения. Она сопровождалась развитием гастроэнтероколита, протекавшая на фоне острой респираторной риновирусной инфекции. Течение данной инфекционной патологии осложнилось обезвоживанием, приведшим к гиповолемическому шоку, а также отёком головного мозга, что и стало непосредственной причиной смерти, — озвучивали заключение экспертов в СУ СКР по региону. Если бы родители вовремя обратились за помощью врачей, то смерть мальчика можно было бы предотвратить. Такие выводы результатов исследования позволили привлечь к уголовной ответственности родителей ребёнка. Оксана Грибкова