Двух детей забыли на жаре в Ленобласти. Видео

Семейная пара оставила двух малолетних детей в автомобиле под палящим солнцем. Инцидент произошел на Ленинградской улице в городе Пушкине. Об этом рассказали очевидцы во «ВКонтакте».

По их словам, температура воздуха достигала 29 градусов тепла. Обеспокоенные граждане отыскали родителей в магазине. Взрослые оказались недовольны этим фактом.

Они грубо осудили тех, кто сделал им замечание. О вызове экстренных служб не сообщалось. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее мужчина помолился дождю в Краснодаре. Осадки его глубоко порадовали. На лице водителя была видна улыбка. Этот случай вызвал разную реакцию среди пользователей.