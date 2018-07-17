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Двух детей забыли на жаре в Ленобласти. Видео
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Двух детей забыли на жаре в Ленобласти. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Семейная пара оставила двух малолетних детей в автомобиле под палящим солнцем. Инцидент произошел на Ленинградской улице в городе Пушкине. Об этом рассказали очевидцы во «ВКонтакте».
По их словам, температура воздуха достигала 29 градусов тепла. Обеспокоенные граждане отыскали родителей в магазине. Взрослые оказались недовольны этим фактом.
Они грубо осудили тех, кто сделал им замечание. О вызове экстренных служб не сообщалось. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее мужчина помолился дождю в Краснодаре. Осадки его глубоко порадовали. На лице водителя была видна улыбка. Этот случай вызвал разную реакцию среди пользователей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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