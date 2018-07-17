Семейная пара заперла детей в машине на жаре в Ленинградской области

В городе Пушкин (Ленинградская область) местная семейная пара заперла детей в машине в 29‐ти градусную жару. Сами супруги отправилась в близлежащий магазин. Об этом сообщило ИА FlashNord.

«Окна закрыты, на улице 29 градусов! Грудной ребенок орал больше 15 минут (долгое время не понимала, где плачет, думала, неподалеку в коляске). Родителей пришлось разыскивать в магазине», — пояснила свидетель ЧП и добавила, что семейная пара обматерила ее, обвинив в том, что именно она испугала ребенка.

16 июля в городе Джексонвилл (штат Флорида, США) верный пес местного жителя спас его детей от полутораметрового ядовитого ромбического гремучника. Американец очень обрадовался, что собака нашла опасную рептилию, так как процент смертности в результате укуса ядовитых гремучников довольно высок.