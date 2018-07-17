По тарифу для кур: как в США отправляли детей почтой

Трудно представить, что в США в первой половине XX века вполне реально было заказать отправку ребенка почтой. Притом такая посылка обходилась дешевле, чем билет на поезд, а почтальонам приходилось тщательно заботиться о живом грузе.

Как правило, помещали ребенка в специальную почтовую сумку, ставя непосредственно на одежде малыша штамп. Затем «груз» доставлялся к пункту назначения под присмотром курьеров.

Все началось с 1913 года, когда в США увидел мир «Закон о почте». Он был направлен на развитие экономики, и посредством почты американцы могли покупать продовольствие, зерно, одежду, а также некоторые лекарства и прочие необходимые вещи. Однако имелись в нововведении некоторые лазейки, и именно ими воспользовались хитрецы. В частности, почта брала на себя обязательство доставлять на место не только вещи, но также живность, чей вес не превышал 50 фунтов, что составляет чуть больше 22 кг. Делалось это с той целью, чтобы жители США посредством почтовой службы могли без особых трудностей пересылать домашнюю птицу, но формально правило сохраняло актуальность и в случае с детьми. В начале 1913 пара из Огайо решила отправить ребенка к бабушке посредством почты, а обошлась им посылка всего в 15 центов. Это было дешевле, чем на поезде, а еще «груз» оказался застрахован на $50.

Это не единственный случай отправки детей почтой, и чаще всего цена за отправление не превышала тариф, использовавшийся для кур, достигая, как правило, не более 50 центов.

​В 1914 был выпущен указ, запрещавший курьерам принимать детей, но и это не мешало родителям отправлять своих отпрысков. Практика сохраняла актуальность до 1920 года, после чего ее в официальном порядке запретили.