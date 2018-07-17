Тренер из Подпорожья спас утопающего в карьере ребёнка

Константин Осипов — тренер ФОК «Свирь» — спас утопающего ребенка на подпорожском карьере. Об этом сообщает ТК «СвирьИнфо» в своей группе ВКонтакте.

Трагедия разыгралась 16 июля около четырёх часов дня. В микрорайоне Варбеги, на карьере №2, в жаркие дни всегда многолюдно. Константин Осипов приехал на водоем в свой рабочий перерыв. Он вспоминает, что за пару минут до того, как его попросили о помощи, он успел записать видео с места отдыха. На нём видно, что отдыхающих действительно много, особенно детей.

О помощи кричали молодые мужчина и женщина — родители ребенка. «Они были по пояс в воде, особенно нервничал мужчина и бил ладонями по воде, девушка была рядом. Вместе они кричали: „Караул, помогите! Утонул ребенок! Спасите!“, — вспоминает Константин.

В этот момент в темной воде он нащупал детскую ручку и резко потянул ребенка вверх: „Мне казалось, что всплывали мы очень долго — больше минуты. Оказавшись на поверхности, я закричал, что нашел девочку, мне помог еще один мужчина. Позже я узнал, что его зовут Андрей“, — волнительно рассказывает о случившемся Константин.

В это время на берегу столпился народ — все вышли из воды. Кто-то вызвал скорую помощь, а искусственное дыхание делала женщина. „Я видел, что из носа ребенка даже шла кровь, но к приезду врачей девочка уже была в порядке…“, — вспоминает Константин.

Выяснилось, что родители ребенка действительно не умеют плавать, спасенной девочке — 4 года. Врачи подпорожской ЦРБ рассказали, что в эти жаркие дни к водоемам медиков вызывают часто — только за прошедшие сутки обращались 3 раза.

Свидетели этой трагической истории со счастливым концом, единогласно считают что произошло чудо. „Боялись, что исход будет плачевным… У ребенка сегодня — второй День Рождения…“, — заявляют очевидцы.