Младший сын Яны Рудковской трогательно признался маме в любви

Пятилетний Саша покорил подписчиков в Instagram своей искренностью.

Звездная мама Яна Рудковская поделилась с поклонниками видео, на котором младший сын приносит ей полевые цветы и рассказывает, зачем он это делает. Оказывается, маленький Саша Плющенко так выражает свою любовь.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

16 Июл 2018 в 10:14 PDT Вечернее признание в любви, полевые цветы и печенька)

— подписала Яна Рудковская.

Маленький Саша уже растет настоящим джентельменом. Он уже знает, что сначала надо маме подарить цветы, признаться в любви, а только потом просить для себя печенье.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

22 Июн 2018 в 9:16 PDT «Какой он красивый мальчик. Принц из сказки. Обожаю Сашеньку😍💕💞👍💋», «Очаровательный ребенок. Мои дети тоже не берут еду без разрешения. Прекрасные отношения. Яна, вы молодец», «Задобрил маму)) умница, ребёнок 😂👍👍👏👏👏👏», «Какой умничка, настоящий мужчина растет и истинный джентльмен!», «Лисенок маленький, до чего же хорош …!», «Какой букет он составил, очень красивый, нежный!», «Он так вырос! Так взросло уже выглядит! Как быстро растут чужие дети)))», — порадовались подписчики в соцсетях за Яну Рудковскую.

Кстати, пятилетний Саша Плющенко уже давно покорил сердца не только поклонников мамы и папы. У мальчика появился целый фан-клуб в Японии.

Неожиданная встреча в аэропорту) Могли бы мы когда -нибудь представить, что у нашего сына Санечки @gnomgnomych в 5 лет будет фан-клуб в Японии 🇯🇵🇷🇺?) Thank you amazing Japanese girls ❤️ ps больше интересного в сторис)

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

13 Июн 2018 в 12:34 PDT Кстати, у сына Евгения Плющенко пока прекрасно складывается карьера на льду. В конце апреля пятилетний Саша принял участие в своих первых соревнованиях по фигурному катанию и одержал уверенную победу. Малыш соревновался в категории с мальчиками 6 и 7 лет, выступая в рамках открытого фестиваля по фигурному катанию на коньках «Кубок Евгения Плющенко». Конечно, не все в Сети поверили в честную победу мальчика. Однако родители Саши постоянно показывают, как он усердно тренируется на льду, а потому у ребенка есть и немало защитников.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

2 Июн 2018 в 12:34 PDT Напомним, что пятилетний Александр — единственный совместный ребенок Яны Рудковской и Евгения Плющенко (пара официально оформила отношения в 2009 году). От первого брака у фигуриста есть сын Егор (мальчик носит фамилию матери Марии Ермак). У продюсера от брака с миллиардером Виктором Батуриным есть два подростка, Андрей и Николай.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

7 Июл 2018 в 9:54 PDT Фото: Instagram @rudkovskayaofficial