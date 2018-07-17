Реальные истории: «Я сделала аборт»

В последнее время в Сети и на телевидении развернулась нешуточная дискуссия: имеет ли женщина право на аборт? Мы не будем углубляться в эту тему (бесполезно, каждый останется при своем мнении), а просто расскажем тебе истории трех женщин, которым когда-то пришлось пережить аборт.

Анна (28), Москва

«Я — мама троих малышей. Старшей девочке семь лет, среднему сыну — пять и самому младшему скоро два годика. Раньше у нас с мужем была вполне состоятельная семья: я сидела с детьми и, чтобы не скучать, открыла прямо в нашей квартире (мы взяли большую трешку в ипотеку) частный детский садик. Мне приводили детей с восьми утра и забирали часов в шесть. Два-три ребенка в день — и я зарабатывала вполне неплохо — около пяти-шести тысяч в сутки. А мой муж был директором крупной корпорации. Но случилось так, что корпорацию упразднили, и муж остался без работы. Он нашел обычную работу в офисе за 40 тыс. рублей, и мы стали выживать. Представьте: прокормить и одеть пять человек (и это учитывая, что дети очень быстро растут), а еще каждый месяц нужно выплачивать кредит за квартиру.

Мы выкручивались, как могли, принимали любую помощь от друзей и родственников, я набрала побольше детей в свой садик, но все равно было тяжело. Я решила поставить себе внутриматочную спираль, чтобы не получилось так, что появится еще один голодный рот. Но что-то пошло не так, и я забеременела. Мы с мужем долго думали и приняли решение сделать аборт. Я не жалею. Мы едва сводим сейчас концы с концами, это тяжело и морально, и физически. Иногда я чувствую себя абсолютно беспомощной и растерянной, хочется бросить все и сбежать куда подальше. Представляете, насколько тяжелее мне было бы еще с одним ребенком?»

Анастасия (32), Москва

«Когда нам с мужем было по 24 года, я забеременела. Мы были очень счастливы — хотели детей и планировали беременность. Но на 13-й неделе нам объявили страшную новость: у нашего малыша подозрение на синдром Дауна. Мы сделали все тесты, диагноз подтвердили. И наступила самая страшная неделя в моей жизни. Мы не спали ночами, плакали, думали и в итоге приняли решение прервать беременность. Но мы знали, что просто не сможем дать этому ребенку столько внимания, сколько будет нужно. Не сможем вырастить его так, чтобы он не чувствовал себя обделенным жизнью. Мы не могли быть уверены (да и никто не может), что он сможет жить полноценной жизнью. А если вдруг что-то случится с нами? Он не выживет один. Год после аборта мы отходили от этого, а потом я снова забеременела. У нас родилась здоровая девочка — лучший подарок».

Анонимно

«У меня все было банально. Училась в институте, встречалась с парнем. Тошнота, перемены настроения, тест — две полоски. Он сказал идти на аборт. Я сначала упиралась, доказывала ему, что смогу воспитать ребенка сама, и даже настроилась рожать, но потом банально струсила — что скажут родители, что будет с учебой и вообще с моей жизнью? И пошла на аборт. Плакала прямо на операционном столе — видимо, чувствовала, что совершаю ошибку. После аборта я три месяца не хотела никого видеть, не общалась с подругами и парнем. А потом как-то неожиданно с ним помирилась. И снова забеременела. На этот раз пришлось делать аборт уже по медицинским показаниям — из-за первого плод как-то не так прикрепился. Клянусь, не было ни дня, когда я не думала бы о том, какую ошибку совершила. Я знаю, что у меня был бы сын, он мне даже приснился один раз — сказал, что прощает меня. Это было ужасно. Я постоянно думаю, кем бы он вырос, на кого был бы похож, каким бы стал…»

И вот несколько фактов об аборте:

Шесть из десяти женщин делают аборт в тот же месяц, когда и забеременели.

В 2001 году Высший апелляционный суд Франции признал право ребенка-инвалида не быть рожденным. Поэтому дети, рожденные инвалидами, могут получить компенсацию, если их матерям не предоставили шанс сделать аборт.

На сроках от 12-й до 21-й недели женщина может сделать аборт только по социальным или медицинским показаниям

На поздних сроках (после 21-й недели) беременность прерывают лишь в случае угрозы жизни матери или тяжелой патологии эмбриона.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/realnye-istorii-ya-sdelala-abort/